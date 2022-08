Sky Wifi Plus + Sky TV e Cinema: TUTTO a soli 34,80€

La PROMO BOMBA Sky Wifi Plus + Sky TV e Cinema è ritornata disponibile ONLINE ad un prezzo davvero sorprendente! Scopri la soluzione per chi vuole avere internet a casa ed al contempo vedere anche i canali più amati di Sky.

Sky Wifi Plus + Sky TV e Cinema: i dettagli della PROMO Full Optional

La promozione offre internet flat 24 ore su 24 anche in FTTH Open Fiber con prestazioni di velocità fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, modem Sky Wi-Fi Hub GRATIS in comodato d’uso e l’opzione Voce Unlimited che offre gratuitamente la possibilità di chiamare dal telefono fisso qualsiasi numero mobile o di rete fissa. Inoltre, nel pacchetto Full Optional troviamo anche i pacchetti Sky Cinema e Sky TV per 18 mesi, visibili grazie alla tecnologia Sky Q via Internet. Tutto questo a soli 34,80 euro mensili con prezzo bloccato per 18 mesi, invece di 73,90€.

Con questa combinazione, internet a casa è scontato a 19,90 euro mensili. In alternativa, è possibile attivare solo la Fibra 100% Ultraveloce ad un costo di 24,90 euro ogni mese, anziché di 29,90 euro. Anche in questo caso il prezzo è bloccato per ben 1 anno e 6 mesi proprio come la soluzione Full Optional.

Costi ed altro

La promozione Sky Wi-Fi con Cinema e Sky TV ha un contributo di attivazione iniziale pari a soli 9 euro una tantum. L’attivazione della Fibra è completamente gratuita scegliendo questa offerta! mentre, per la variante con solo internet a casa a 24,90 euro ogni mese è invece previsto un costo iniziale di 29 euro. In entrambi i casi, la spedizione del Modem e dell’eventuale decoder è completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.