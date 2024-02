Smart TV 43 pollici 4K LG: super saldi su Amazon!

Sei in cerca di una buona smart TV 43 pollici 4K? Ecco il modello LG che fa al caso tuo! Parliamo della smart TV serie UR80 di LG: un prodotto dalle ottime caratteristiche tecniche, prezzo davvero incredibile visto lo sconto Amazon del 14%. Costa solo 299,90€ e ha tutto quello di cui hai bisogno. Questo modello, grazie al processore a5 Gen6 di LG permette di ottenere immagini nitide bellissime: prodotto perfetto per salotti, stanze da letto o cucina. Non aspettare: acquistala subito e non te ne pentirai!

Smart TV 43 Pollici 4K di LG: il prodotto perfetto per tutti

Chi l’ha detto che la qualità è riservata ai pannelli da oltre 50 pollici? LG conosce bene le necessità degli utenti e, proprio per questo, propone prodotti per tutte le fasce di prezzo e, soprattutto, per tutta la tipologia di clientela. In questo caso, vi parliamo di un’ottima Smart TV 43 pollici 4K. Il modello in sconto è appartenente alla serie UR80 e, grazie alle ottime caratteristiche tecniche, è in grado di convincere anche i più esigenti.

Partiamo subito dalla parte Smart del prodotto, tra le cose che gli utenti guardano maggiormente. Questa TV monta a bordo l’ultima versione di webOS, il sistema che LG porta a bordo di tutti i suoi prodotti. Si tratta di un sistema operativo smart con un ricco store di app che permette di accedere a tutti i vari servizi OTT disponibili sul mercato. Non sarà un problema guardare Netflix, Disney+ e tutti, ma proprio tutti, gli altri servizi italiani.

Oltre questo, ovviamente non manca il supporto alle ultime tecnologie DVB-T2: è un modello pronto a tutti gli switch off del prossimo futuro.

A livello qualitativo, ci troviamo difronte ad un pannello 4K di ottima fattura che è mosso da un processore grafico di buon livello. Non manca il supporto all’HDR10 Pro, tipico degli ultimi modelli LG.

Acquista subito la Smart TV 43 pollici 4K LG UR80: oggi è in super sconto Amazon del 14%. Approfittane subito e portala a casa con soli 299,90€. Cosa aspetti? Non perdere questa fantastica occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.