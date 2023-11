Smart TV LG 50 Pollici: entry level a prezzo BOMBA!

Sei in cerca di una nuova Smart TV? Ecco la proposta di LG da ben 50 pollici: il modello 50UR80006LJ oggi è in sconto Amazon del 7% sul prezzo di listino. Il costo? Solo 379€! Approfitta subito dell’offerta e porta a casa un vero gioiellino tecnologico!

Smart TV LG 50 Pollici: la amerai e non potrai più farne a meno

Il modo di fruire dei contenuti televisivi è profondamente cambiato nel tempo e, LG, lo sa benissimo. Per questo, su tutte le proprie Smart TV, monta a bordo uno dei sistemi operativi migliori per guardare tutti i propri contenuti preferito.

Non fa eccezione la Smart TV LG di cui vi parliamo oggi. Si tratta di un modello LED 4k dal codice 50UR80006LJ che, pur essendo un prodotto entry level, garantisce una qualità di visione davvero elevatissima.

Il pannello è infatti pienamente compatibile con l’HDR10 Pro, specialità di LG, e supporta la risoluzione 4k. webOS 23 a bordo di questa TV è, senza dubbio, uno dei motivi principali per sceglierla. Grazie alla sua piena compatibilità con centinaia di applicazioni, AirPlay di Apple e Cast di Google, si integra perfettamente in qualsiasi contesto domestico. Che utilizziate Android o iOS, il vostro smartphone connesso alla stessa rete della TV sarà in grado di proiettare tutti i vostri contenuti sul grande schermo. Citiamo inoltre la piena compatibilità ad HomeKit che rende questo prodotto un HUB per la casa domotica targata Apple.

A bordo troviamo il processore α5 GEN6: grazie a questo chip, non ci saranno problemi nel riprodurre immagini al massimo della risoluzione o, se necessario, in upscaling.

Vale la pena acquistare la Smart TV LG 50 Pollici 50UR80006LJ? La risposta è sì se siete in cerca di un prodotto conveniente, ma prestante e non volete rinunciare alla qualità. Oggi il prezzo è di soli 379€ grazie alla promo Amazon che sconta questo prodotto del 7%. Approfittatene subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.