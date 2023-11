Smartphone 6GB/128GB Realme scontato del 56% su eBay: FOLLIA di NATALE

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone che unisca prestazioni straordinarie, ampio spazio di archiviazione e un design elegante, il Realme C53 LTE Dual SIM è una scelta che non puoi lasciarti sfuggire. Con 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, questo smartphone offre una potenza sorprendente e una capacità di archiviazione perfetta per soddisfare le tue esigenze quotidiane.

Non lasciartela sfuggire e porta a casa il Realme C53 per scoprire tutto ciò che ha da offrire. Oggi costa appena 137€ su eBay, con lo sconto clamoroso di 125,90€ (-41%) e le spedizioni gratuite. Ti basta inserire il codice promozionale NOVEDAYS al momento del pagamento per riscattarlo e avere un secondo sconto del 15%. Il codice sconto scade il 19-nov-2023.

Realme C53 LTE, che occasione su eBay con lo scoto NOVEDAYS

Il design nero del Realme C53 è sia affascinante che sofisticato, adatto a qualsiasi occasione. Che tu stia utilizzando il telefono per scopi professionali o personali, il suo aspetto elegante si adatterà perfettamente al tuo stile.

Una delle caratteristiche distintive di questo dispositivo è la possibilità di utilizzare due schede SIM contemporaneamente, offrendoti maggiore flessibilità nel gestire le tue comunicazioni e la connettività. Inoltre, la presenza della “garanzia Italia” è una garanzia di affidabilità e assistenza post-vendita di qualità. In caso di necessità, puoi contare su un servizio clienti pronto ad aiutarti.

In sintesi, il Realme C53 è un dispositivo mobile che coniuga potenza, stile e praticità. Con un’ampia capacità di archiviazione, doppia SIM e un design elegante, è pronto a soddisfare le tue esigenze tecnologiche. Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone che ti permetta di essere connesso e di svolgere le tue attività con efficienza, questa offerta su eBay è ciò che fa per te. Oggi costa appena 125€ su eBay, con le spedizioni gratuite.

