Smartphone OPPO A78 + supporto AUTO a soli 199 euro: l'offerta BLACK FRIDAY del giorno

La presente rientra senza dubbio nella Top 10 delle migliori offerte Black Friday Amazon del giorno. Infatti, lo straordinario smartphone Oppo A78 con in aggiunta un comodissimo supporto magnetico per auto li pagherai solo 199,99 euro, grazie a uno straordinario sconto del 13%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Smartphone Oppo A78: le caratteristiche tecniche

Lo Smartphone Oppo A78 ha una fotocamera principale da 50+2MP, per catturare al meglio i migliori momenti della tua vita. La fotocamera selfie è invece da 8 MP. Display 6.56” LCD HD+, batteria 5000mAh molto duratura e a ricarica rapida, RAM 8 GB + ROM 128 GB, sistema operativo Android 12 , Versione Italiana. Bellissimo colore Glowing Black.

Tornando alla fotocamera, ecco alcune straordinarie Funzioni: Foto, Panorama, Video, Ultra Clear 108Mp, Modalità Ultra Night, Modalità Portrait, AI Portrait Retouching, AI Scene Enhancement. In aggiunta anche un supporto magnetico di Oppo, che si aggancia al bocchettone dell’auto senza arrecare graffi grazie al gommino che lo avvolge. Grazie al magnete è molto resistente e non fa cascare il telefono in caso di fossi o dossi.

