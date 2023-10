Lo smartphone OPPO per selfie pazzeschi ORA lo paghi MENO! In regalo anche un supporto per auto

Oppo è un marchio cinese che gradualmente si è fatto spazio sul mercato italiano facendosi apprezzare per smartphone di qualità a prezzi sbalorditivi. Vincendo così lo scetticismo iniziale di molti alla prova dei fatti. Lo smartphone che presentiamo oggi ha poi una caratteristica difficilmente riscontrabile altrove: la fotocamera frontale, che si usa per i selfie, di ben 32 MP! Di solito, questo obiettivo si attesta tra gli 8 e i 12 MP, lasciando spesso risultati poco soddisfacenti. Ma Oppo sa bene che nell’epoca dei Social, dove ci mettiamo sempre in vetrina e delle videochiamate che abbattono le distanze spazio-temporali mostrandoci all’interlocutore, la fotocamera frontale sta diventando più importante di quella posteriore! Sai ora quanto lo paghi? Solo 279,90 euro. Grazie allo sconto del 7%! Si tratta del modello OPPO A98, che ha tante altre caratteristiche straordinarie!

Smartphone OPPO A98 5G: caratteristiche tecniche

Scopriamo meglio le caratteristiche tecniche dello Smartphone OPPO A98 5G. Se abbiamo già decantato le doti della fotocamera selfie, è però giusto spendere qualche parola anche per la Tripla Fotocamera posteriore, da 64MP. Che ti permetterà di fotografare o filmare tutto ciò che ti circonda nei minimi dettagli, sbalordendo gli altri. Molto bello poi il Display da 6.72”, fluido e vivido grazie alla tecnologia 120HZ LDC FHD+. La batteria ti consente di arrivare tranquillamente a fine giornata con residui per il giorno seguente, anche in caso di uso intensivo (5000mAh).

Ottimo processore RAM da 8 GB che si abbina a una ROM da 256GB, espandibile peraltro fino a 1 TB. Quindi potrai conservare migliaia di foto e video senza la preoccupazione che il telefono rallenti o che lo spazio si esaurisca. Per i più distratti, sicuramente tornerà utile la certificazione per l’impermeabilità IPX4. In regalo avrai anche un utilissimo Supporto Auto sempre della Oppo, a calamita, sistema sicuramente migliore dei supporti a braccio sui parabrezza o sui vetri che col tempo finiscono per cascare, danneggiando il tuo telefono. Inoltre, è anche zero ingombrante e molto discreto. La versione italiana e il colore è un ammaliante Cool Black.

Non crediamo occorra aggiungere altro, se non ricordarti che ora lo paghi? solo 279,90 euro. Grazie allo sconto del 7%! Ma ti conviene fare presto!

