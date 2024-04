Smartphone sempre carico IN VIAGGIO con il Carica Batteria per auto a SOLI 7 EURO

In vista delle prossime vacanze estive, se hai in programma dei lunghi viaggi in macchina e vuoi avere il tuo smartphone sempre pronto all’uso, non farti scappare la doppia offerta sul Carica Batteria per Auto INIU! Oggi è disponibile su Amazon a soli 7 euro grazie ad uno sconto del 12% ed un ulteriore coupon del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli stanno per terminare!

Carica Batteria per Auto INIU: energia extra per il tuo smartphone

Il Carica Batteria per Auto INIU è un dispositivo indispensabile per avere lo smarphone sempre carico se affronti lunghi viaggi in macchina.

Diversamente dai tipici caricabatterie veloci a singola porta, il caricatore INIU può ricaricare 2 telefoni in soli 25 minuti. Dotato di porte Power Delivery 3.0 e Quick Charge 3.0, offre quindi una ricarica rapida e uniforme per conducente e passeggero.

INIU garantisce una ricarica a piena velocità per il tuo telefono, che tu stia usando la porta USB-A o USB-C. Abbinalo ad un cavo di ricarica rapida INIU o al tuo cavo di ricarica rapida originale per provare la soddisfazione di caricare fino al 63% in soli 25 minuti.

La compatibilità è vastissima: con il mini dispositivo puoi fornire carica extra non solo a smartphone, ma anche a tablet, dashcam o persino dispositivi di gioco come la Nintendo Switch. Ha le dimensioni di una chiave dell’auto ed è abbastanza invisibile quando inserito nell’accendisigari. Il design unico va oltre i tipici caricabatterie mini, offrendo una facilità senza precedenti nell’inserimento e nella rimozione.

Oggi il Carica Batteria per Auto INIU è disponibile su Amazon a soli 7 euro grazie ad uno sconto del 12% ed un ulteriore coupon del 50%. Approfitta subito del doppio sconto, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.