Smartwatch per lei? Ecco il Fossil in SUPER SCONTO!

Siamo arrivati al momento dell’anno più difficile di sempre: quello che precede il Natale. In questo periodo, in moltissimi, sono in cerca del regalo perfetto. Ecco un regalo al femminile che, quest’oggi, è ancora più conveniente! Lo smartwatch Fossil Gen 6 da donna è oggi in sconto al prezzo speciale di 187,10€. Si tratta di uno sconto del 5% sul prezzo di listino!

Lo smartwatch da donna bello e funzionale

Molti degli smartwatch in commercio strizzano l’occhio alla clientela maschile. Non sono molti quelli che si adattano meglio ai polsi più piccoli di molte donne. Per questa ragione, alcuni brand hanno iniziato a realizzare device più piccoli, più aggraziati pur mantenendo tutte le funzionalità dei modelli più grandi.

Ecco quindi il Fossil Gen 6 da donna: uno smartwatch con una finitura in oro rosa, cinturino in maglia milanese dello stesso colore della cassa e, ultimo ma non ultimo, un ampio display always on.

Il device monta a bordo Wear OS: si tratta del sistema operativo di Google che si adatta meglio all’utilizzo con Android, ma si adatta perfettamente anche ad iOS.

I tasti presenti sulla parte laterale dello smartwatch Fossil Gen 6 sono perfetti per navigare tra le varie schermate del sistema operativo che, già fuori dalla scatola, è molto completo e stabile.

Lo smartwatch integra sensori in grado di rilevare i valori vitali più importanti oltre che, ovviamente, quelli per rilevare l’attività sportiva.

Non manca il GPS in grado di fornire informazioni più precise relative alle sessioni di corsa outdoor. Qualsiasi sia lo sport che praticate, sicuramente sarete tracciati in modo impeccabile.

La cassa è molto solida e resistente e il touchscreen è protetto da un vetro antigraffio molto pratico.

Il Fossil Gen 6 da donna in colorazione oro rosa è senza dubbio un device perfetto da regalare o comprare se si è in cerca di un device di questo tipo che abbia stile e carattere. Il prezzo? Oggi è in super sconto Amazon del 5% e il suo prezzo è di soli 187,10€. Non aspettare: compralo subito!

