Smartwatch HUAWEI: PREZZO FAVOLOSO con l'OFFERTA a tempo

Oggi su Amazon hai la possibilità di ottenere uno smartwatch che di alta qualità se n’è intende e come. Ancora per pochissime ore, è disponibile sulla piattaforma di e-commerce il HUAWEI WATCH GT 4 con un’offerta a tempo del -12%, la quale va a fissare il prezzo finale d’acquisto del prodotto a 219,00€. Fai in fretta, questa offerta potrebbe scadere molto presto!

Smartwatch HUAWEI: acquistalo subito con il fantastico sconto

Con questo fantastico smartwatch di HUAWEI da 46 mm potrai godere di una combinazione intelligente di antenne satellitari che riescono ad aumentare la precisione dei segnali GNSS del 30%; in questo modo, potrai tracciare magnificamente il percorso in viali, parchi o unità residenziali. Inoltre, grazie a un algoritmo di posizionamento avanzato, l’orologio riesce a diventare sempre più preciso ogni volta che andrai a correre. La nuova funzionalità Stay Fit è supportata dalla tecnologia TruSeen 5.5+ che ti aiuta a tracciare in modo preciso le calorie che hai bruciato, con tanto di metriche sanitarie come apporto calorico in tempo reale, calorie attive e a riposo e deficit calorico.

Potrai ottenere degli avvisi in tempo reale riguardo la frequenza cardiaca, con l’algoritmo aggiornato che fornisce anche monitoraggio della SpO2, ciclo mestruale, analisi del sonno e consapevolezza della respirazione nel sonno. La durata dell’autonomia è favolosa, con 8 giorni di utilizzo standard e fino a 14 giorni in condizioni specifiche. Puoi inoltre semplificare la tua vita fruendo di chiamate Bluetooth, risposte rapide ad SMS ed app e promemoria dal calendario.

Fai subito tuo questo splendido smartwatch di HUAWEI: il WATCH GT 4 è disponibile su Amazon ancora per poco con lo sconto del 12%, che fissa il prezzo finale a 219,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.