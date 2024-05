Smartwatch Multifunzione: SCONTO ECCEZIONALE ancora per poche ore

Uno smartwatch multifunzione che ti aiuti a misurare tutte le metriche possibile e immaginabili e che ti assista nel miglioramento delle tue attività sportive può rivelarsi un alleato davvero importante. Oggi su Amazon hai la possibilità di acquistarne uno a un ottimo prezzo grazie a uno sconto davvero strepitoso. Il prodotto di ASWEE è disponibile con il 78% di sconto, al prezzo finale d’acquisto fissato sui 19,99€.

Smartwatch Multifunzione: approfitta subito dello sconto pazzesco

Puoi collegare facilmente questo smartwatch al telefono mediante Bluetooth, permettendoti di ricevere delle notifiche e chiamate senza mai dover prendere il dispositivo principale. È dotato di un chip audio integrato per il controllo della musica e del volume, così da avere un’esperienza a 360 gradi. Lo schermo touchscreen da 1,85 pollici a colori e ad alta definizione ti garantisce una visualizzazione chiara di tutte le informazioni, così da avere un’esperienza visiva decisamente superiore. Inoltre, dispone di doppia modalità di visualizzazione dell’ora e RAM+ROM integrata per avere una migliore archiviazione di immagini e dati.

Puoi monitorare facilmente la salute e le attività sportive con sensori di movimenti molto precisi; lo smartwatch individuerà passi, calorie bruciate e distanza percorsa in maniera impeccabile, offrendoti una visione molto chiara della tua attività fisica. In più, l’app dedicata imposta un promemoria per i periodi sedentari, così da monitorare ottimamente il tuo battito cardiaco regolando le tue abitudini quotidiane. L’autonomia è ottima, dovrai effettuare una ricarica completa dopo 6 giorni di utilizzo.

Acquista subito questo prodotto su Amazon: lo trovi in sconto ancora per pochissime ore del 78% al prezzo finale fissato sui 19,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.