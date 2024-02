Solo 19,99€ per Norton Plus: protezione efficace su un dispositivo

Norton Antivirus Plus è l’abbonamento base per proteggere il tuo dispositivo dalle minacce online. Offerto in sconto per il primo anno ti costa solo 19,99 € ha tutto il necessario per proteggerti contro virus, malware, ransomware e tentativi di hackeraggio.

Norton Antivirus ti protegge in tempo reale

Questo pacchetto è progettato per offrirti una potente protezione per il tuo computer, tablet o smartphone. Grazie alla sicurezza in tempo reale, puoi navigare, fare acquisti e utilizzare i social media con la certezza che le tue informazioni personali e finanziarie sono al sicuro.

Ma c’è di più: anche se è il piano base, Norton Plus va oltre la semplice scansione antivirus. Con il Password Manager, puoi gestire le tue credenziali con facilità e dire addio ai rischi di sicurezza legati all’uso di password deboli. In più, lo Smart Firewall per PC e Mac monitora le comunicazioni del tuo dispositivo, bloccando il traffico non autorizzato e proteggendoti dagli intrusi.

Conclude il pacchetto uno spazio di backup nel cloud di 2GB, per archiviare i tuoi documenti più sicuri, anche in caso di guasti hardware o attacchi ransomware.

Per un tempo limitato, Norton AntiVirus Plus è disponibile a soli €19.99 per il primo anno, offrendoti un risparmio del 42% sul prezzo di rinnovo standard. Ma la cosa più incredibile è la Promessa Protezione Virus. In pratica, se il tuo dispositivo viene infettato da un virus che Norton non riesce a rimuovere, ricevi un rimborso completo.

Con la promozione in corso e con queste caratteristiche, lasciarsi sfuggire un anno di protezione a poco più di 1,5 € al mese sarebbe un peccato. Visita il sito ora e abbonati a Norton Antivirus Plus per proteggere il tuo dispositivo preferito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.