Solo Leveling Arise: la demo è disponibile, ecco come scaricarla

È dispoibile la prima demo di Solo Leveling: Arise, il videogioco in arrivo su Android, iOS e PC ispirato alla light novel, poi adattata ad anime, Solo Leveling. Per il momento, però, la demo è accessibile solo in Canada.

Di conseguenza, per giocare alla demo di Solo Leveling: Arise è necessario usare una VPN, in modo da spostare il proprio IP, sfruttando un server canadese, ed aggirare il blocco all’accesso per chi si trova in un altro Paese.

La soluzione giusta su cui puntare in questo momento è PrivateVPN. Il servizio, una delle migliori VPN sul mercato, è ora in offerta con un prezzo scontato dell’85%. Il costo è di appena 2,08 euro al mese, scegliendo il piano di 36 mesi. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di PrivateVPN.

Come scaricare la demo di Solo Leveling: Arise

La procedura per scaricare la demo di Solo Leveling: Arise è semplicissima. Ecco i passaggi da completare:

attivare una VPN in modo da poter spostare il proprio IP in Canada ed evitare il blocco per chi si trova all’estero

in modo da poter ed evitare il blocco per chi si trova all’estero installare la VPN sul proprio dispositivo e selezionare un server situato in Canada per avviare la connessione protetta

sul proprio dispositivo e per avviare la connessione protetta accedere a sololeveling.netmarble.com per scaricare la demo

La soluzione giusta per poter utilizzare una VPN illimitata e aggirare i blocchi all’accesso a siti web e app è rappresentata oggi da Private VPN.

Il servizio è una delle migliori opzioni del settore delle VPN e, con l’offerta in corso, può essere attivato con un costo di appena 2,08 euro al mese per l’abbonamento di 36 mesi (3 anni), con garanzia di rimborso integrale esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Per tutti i dettagli sulla VPN è possibile seguire il link qui di sotto da cui è anche possibile attivare l’offerta in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.