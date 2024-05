Sony HT-AX7: come al cinema dovunque e con un super sconto Amazon! MENO 87 euro!

è un sistema home theatre Bluetooth portatile capace di immergerti in un audio surround spaziale dovunque ci si trovi, grazie proprio alla tecnologia 360 Spatial Sound e ovviamente ad un sistema di diffusori di dimensioni contenute ma dotato di un audio tante potente quanto nitido e cristallino. La portabilità è quindi la sua forza, i tre diffusori Sony HT-AX7 possono essere portati dovunque con estrema facilità, trasformando l’audio asfittico dello smartphone o del tablet in quello di un sistema home theatre casalingo! Sconto top Amazon: MENO 18% sul prezzo più basso recente, che passa quindi da 487 euro a 399,99 euro! Sony HT-AX7 è un dispositivo decisamente particolare, ma davvero utile! Si risparmiano 87 euro!

Come al cinema

Sony HT-AX7 non ha il solito aspetto di un dispositivo audio, grosso e “bulky” come dicono gli anglosassoni, ma vanta linee tondeggianti e morbide, e cosa molto apprezzabile tanto la base dalle linee stondate che i due altoparlanti sono ricoperti da un morbido tessuto che copre i driver e gli dona un aspetto tanto elegante quanto Premium. E soprattutto visto che la ragion d’essere di Sony HT-AX7 è la sua portabilità, il set 2.1 è molto leggero, solo 2,6 chilogrammi in totale.

I tre speaker possono essere disposti in diverse configurazioni per adattarsi al meglio alle esigenze e allo spazio disponibile. Sony HT-AX7 offre un suono potente e cristallino, grazie ai suoi due speaker frontali con X-Balanced Speaker Unit e ai due radiatori passivi laterali. Sony HT-AX7 utilizza la tecnologia 360 Spatial Sound Mapping e una specifica funzione di upmix: insieme generano diffusori virtuali multipli per un’immersione sonora completa, proprio come se fossimo al cinema.

La batteria è da maratona cinematografica: fino a 30 ore di autonomia, davvero niente male. Inoltre è presente la ricarica rapida che con 10 minuti di corrente da la possibilità di avere suono surround per altre due ore e mezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.