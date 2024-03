Sony WH-CH520, le cuffie Bluetooth DEL MOMENTO a prezzo MICRO (39€)

Le cuffie Bluetooth Sony WG-CH520 non sono mai state così convenienti da acquistare come oggi su Amazon, merito di una offerta esclusiva che siamo certi ti lascerà a bocca aperta. Popolarissime tra i giovani e più in generale da chi ama ascoltare la musica anche fuori casa, le cuffie del colosso hi-tech sono in sconto del 43% al prezzo shock di appena 39€.

Le cuffie a marchio Sony sono realizzate con materiali di buon livello, mentre l’archetto e i padiglioni sono rivestiti in morbida schiuma in finta pelle; oltre a garantire un’ottima ergonomia, le cuffie risultano leggere e molto comode da utilizzare.

Le cuffie Bluetooth Sony WH-CH520 costano pochissimo su Amazon

I driver dinamici supportano la tecnologia 360 Reality Audio, una singolare funzionalità hi-tech che ottimizza automaticamente la qualità audio in relazione alla forma del tuo orecchio. Nonostante il peso decisamente contenuto le cuffie Sony montano una batteria di lunghissima durata, addirittura in grado di accompagnarti per ben 50 ore consecutive grazie alla tecnologia di ricarica rapida.

Prendendo al volo lo sconto immediato del 43% su Amazon hai finalmente a disposizione le cuffie Bluetooth economiche perfette per ascoltare tutta la musica che vuoi, oggi con la consegna rapida in 24 ore inclusa nel prezzo con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.