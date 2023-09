Sorprende e INCANTA: realme 9i costa POCHISSIMO su Amazon (-42%)

Quest’oggi hai a portata di mano una offerta Amazon assolutamente incredibile sul budget phone realme 9i, uno tra i più amati e apprezzati. Complice un super sconto del 42%, infatti, quest’oggi il telefono economico a marchio realme può essere tuo con una spesa minima di appena 145€.

Nonostante il prezzo conveniente e alla portata di tutti, il terminale Android ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze quotidiane; il telefono, infatti, è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica (monta due altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos) e molto altro ancora.

Solo 145€ su Amazon per il budget phone realme 9i, sconto epico

Il device ruota attorno a un bellissimo pannello da 6.6 pollici ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 90Hz per animazioni super fluide e ad alta definizione, mentre sotto la scocca è presente anche una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Come se non bastasse realme 9i è anche un campione in ambito fotografico nonostante il prezzo di vendita così conveniente: una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP è pronta per sorprenderti con scatti e video sempre ad altissima risoluzione.

Accogli a braccia aperte questa superba offerta di Amazon per acquistare l’ottimo budget phone a marchio realme a un prezzo super conveniente; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

