Soundbar 5.1 a marchio Sony: il sistema top di gamma a prezzo scontato!

Chi vuole vivere al meglio l’esperienza data dalle attuali TV deve necessariamente dotarsi di un buon sistema audio casalingo. Per questa ragione, l’acquisto di una soundbar è un’ottima idea. E se vi dicessi che per avere il meglio non seve spendere un capitale? Ecco la soundbar 5.1 di Sony: un prodotto di alto livello a prezzo molto concorrenziale. Oggi costa infatti solo 253,99€ grazie allo sconto Amazon del 9%. Non lasciartela scappare!

Perfetta per chi ama film e serie TV: ecco la soundbar 5.1 di Sony!

Chi ama passare serate film a casa con amici e parenti sa bene che l’audio è uno degli elementi che crea atmosfera. Bisogna dotarsi di un buon sistema per godere al 100% del film. Oltre ad una buona TV, non va quindi sottovalutato l’acquisto di un buon sistema audio. Sony, con la soundbar 5.1 HT-S40R, prova a rispondere a questa esigenza offrendo il meglio in termini di qualità.

La qualità audio dell’azienda è rinomata e questo prodotto non è ovviamente da meno. Il sistema è composto da una soundbar centrale, un subwoofer e un’unità, da posizionare posteriormente, alla quale collegare i due satelliti. L’unità posteriore è wireless, ma ha necessità di essere alimentata e collegata via cavo ai due satelliti posteriori. Questo quindi permette da un lato una facile installazione del sistema audio, ma dall’altro la necessità di pianificare con attenzione la posizione della sua installazione.

Il design della soundbar 5.1 richiama la presenza di 3 unità altoparlanti differenti al suo interno: un design molto piacevole, tech oriented, bello da vedere.

Il subwoofer è cablato e si collega all’unità soundbar centrale: considerate anche questa cosa per il suo corretto funzionamento.

Il sistema può essere collegato alla fonte attraverso un cavetto AUX, HDMI CEC oppure con un cavo ottico. Non manca il Bluetooth per il collegamento con i dispositivi senza cavi.

Approfitta della promo e acquista la soundbar 5.1 a marchio Sony in sconto Amazon del 9%. Il prezzo? Solo 253,99€! Un prezzo davvero interessante considerando le caratteristiche del prodotto e la qualità del brand.

