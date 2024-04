Speaker Bluetooth JBL GO 3: piccolissimo, potente e scontatissimo MENO 44 PER CENTO!

Lo Speaker Bluetooth JBL GO 3 è davvero piccolo, ma questo non significa che sia poco potente, poco più di un giocattolino, con qualità audio non da primo della classe. Tutt’altro! JBL GO 3 è l’esatto opposto, d’altronde stiamo parlando di un’azienda, JBL, da sempre amata dagli audiofili più appassionati, conosciuta per i suoi prodotti dalla ottima qualità audio, piccoli o grandi che siano! Oggi Amazon ha deciso di scontare ALLA GRANDE questa piccola cassa Bluetooth, un enorme MENO 44% che ci permette praticamente di dimezzare il prezzo di listino che da 45 euro passa a 25 euro! Tanti risparmio per JBL GO 3 che diventerà la vostra compagna ideale adesso che arriva la bella stagione!

Piccola ma potentissima!

Con le sue dimensioni compatte e il design resistente all’acqua e alla polvere, JBL GO 3 è l’ideale compagno per le giornate all’aria aperta, per le gite fuori porta, per andare al mare o in piscina. Non teme nulla JBL GO 3, è certificata waterproof e dustproof IPX67! E cosa non banale, non è solo disponibile col classico nero, i colori sono tanti, in foto potete vedere il rosa, c’è in versione mimetica militare!

Nonostante le sue dimensioni compatte, JBL GO 3 offre un suono impressionante grazie al suo driver da 40 mm ad alta potenza. Con bassi profondi e alti cristallini, questo piccola cassa Bluetooth è in grado di riprodurre la musica con una qualità che per certi versi è davvero sorprendente!

E visto che JBL GO 3 è un dispositivo che fa della mobilità la sua ragione d’essere non può non avere una batteria da record: con una sola ricarica, JBL GO 3 offre fino a 5 ore di riproduzione musicale in streaming wireless da qualsiasi dispositivo con Bluetooth. Davvero niente male viste le dimensione ridotte!

E come da tradizione JBL è possibile collegare due speaker compatibili per un’esperienza audio più ampia e spaziale con la funzione JBL PartyBoost.

