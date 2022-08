Speaker Bluetooth Waterproof Sony SRS-XB23 ad un prezzo BOMBA su Amazon

Goditi la tua musica preferita in modalità wireless con l’altoparlante Bluetooth portatile Sony SRS-XB23. Con la tecnologia wireless Bluetooth, l’ XB23 può trasmettere l’audio dal tuo smartphone o tablet fino a 12 ore in modalità normale o fino a 10 ore in modalità EXTRA BASS. Acquistalo su Amazon a soli 78,99€ invece di 120,00€.

Il grado di protezione dalla polvere e dall’acqua grazie alla certificazione IP67 che consente un uso sicuro sulla spiaggia, in piscina o quasi ovunque. La funzione Party Connect ti consente di connetterti a un massimo di 100 altoparlanti compatibili per riprodurre in streaming lo stesso brano in tutta la casa.

I doppi radiatori passivi lavorano insieme ai due driver full-range per migliorare i toni, aumentando l’uscita dei bassi. Con il suo design compatto e leggero, l’SRS-XB23 può stare nel portabicchieri della tua sedia da campeggio e la sua cinghia ti consente di appenderlo in tenda o su un albero.



Le unità altoparlanti X-Balanced sono progettate per ottenere un’elevata qualità del suono e una potente pressione sonora per un’esperienza di ascolto ricca e profonda. È dotato di un diaframma non circolare, che massimizza la sua area e aumenta la pressione sonora per bassi potenti. Aiuta anche a ridurre l’escursione del driver mantenendo la stessa pressione sonora, ne consegue una minore distorsione del suono. Il design decentrato dei driver e il bilanciamento del peso ottimizzato aiutano a migliorare ulteriormente la nitidezza e ad ampliare la scena sonora.

Il cono dell’altoparlante Mica Reinforced Cellular (MRC) e il cappuccio antipolvere sono progettati per migliorare la qualità del suono, mentre il layout dei radiatori passivi è stato ottimizzato per aiutare a riprodurre un suono dei bassi chiaro. E’ compatibile sia con i dispositivi Apple che con quelli Android.

L’SRS-XB23 è stato sottoposto a test d’urto per garantire che possa resistere a cadute e ai graffi che derivano dall’uso quotidiano. In modalità EXTRA BASS, e con il volume impostato a metà del livello massimo, la batteria dura fino a 10 ore. Non lasciarti scappare lo sconto del 34% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

