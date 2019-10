Di Filippo Vendrame

Cyber Monday è il così detto “lunedì cibernetico”, una particolarissima ricorrenza che cade sempre il lunedì successivo al Black Friday. Il nome fa già ben capire la sua origine. Trattasi, infatti, di una giornata dedicata sempre agli sconti ma solamente a quelli dei negozi online. Se il Black Friday nasce originariamente come una giornata di super offerte per i negozi tradizionali, il Cyber Monday punta solamente al mondo del Web, per consentire a chi non ha potuto approfittare del “venerdì nero” di poter comunque accedere a diverse promozioni per acquistare in sconto beni di tutti i tipi.

Cyber Monday fa quindi sempre rima con sconti. Per le persone, dunque, una ghiotta opportunità di poter trovare ulteriori offerte speciali e per gli esercenti che operano sul Web, una possibilità di incrementare ulteriormente il loro giro d’affari.

Ovviamente, quando si parla di giornate particolari dedicate alle offerte speciali è sempre bene prestare attenzione. Alcuni eShop poco corretti possono mettere in particolare risalto questa giornata promettendo sconti irreali solo per catturare l’attenzione di potenziali clienti. Quindi sempre massima cautela nel giudicare le offerte che si possono trovare nei negozi online in ricorrenze similari.

Inoltre, è sempre opportuno puntare su negozi online affidabili, con feedback positivi e non su eShop sconosciuti che vengono alla ribalta in simili occasioni.

Cyber Monday: tutti i dettagli

Cyber Monday: la storia (↑)

L’origine del Cyber Monday è recente. Del resto, è una ricorrenza pensata per chi fa acquisti online. L’idea risale al 2005 quando un negozio di ecommerce inventò questa particolare giornata di sconti. Ricorrenza che rapidamente prese piede in America tanto da diventare un vero e proprio evento commerciale. Il brand “Cyber Monday” è stato creato dalla divisione Shop Organization della National Retail Federation.

E come il Black Friday che da evento americano è diventato un fenomeno mondiale, anche il Cyber Monday ha rapidamente preso piede praticamente ovunque.

Cos’è il Cyber Monday (↑)

L’appuntamento del Cyber Monday si può riassumere, alla fine, solamente come un’abile mossa di marketing per stimolare ulteriormente le vendite, proponendo ai consumatori sconti, almeno all’apparenza irripetibili.

E visto che il Web sta pesando sempre di più sul commercio, con le persone che sempre di più scelgono il canale online per fare gli acquisti, il Cyber Monday è destinato ad assumere sempre più importanza in futuro.

Ovviamente, come già detto, gli acquisti devono essere fatti con attenzione perché in giornate simili, le truffe sono sempre dietro l’angolo. L’appuntamento del 2019 si terrà lunedì 2 dicembre.

Cyber Monday: le offerte di Amazon (↑)

Amazon seguirà da vicino l’appuntamento del Cyber Monday offrendo ai suoi clienti migliaia di offerte speciali su centinaia di categorie prodotto, tech e non. Un’appuntamento sicuramente importante e da seguire con attenzione visto che ci sarà la concreta possibilità di risparmiare cifre importanti.

Come di consuetudine, ci saranno sconti valevoli per tutto il giorno, mentre altri rimarranno validi solamente per poche ore. Solo i più rapidi ed attenti riusciranno, quindi, ad approfittare degli sconti.

Per non perdere nemmeno un’opportunità, il suggerimento è quello di utilizzare l’app ufficiale di Amazon per dispositivi iOS ed Android che permetterà di seguire le offerte inviando una notifica di quanto sta per accadere.

In ogni caso, Webnews seguirà da vicino l’evoluzione del Cyber Monday attraverso articoli puntuali che segnaleranno le offerte più interessanti e meritevoli di attenzione.