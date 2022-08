SSD NVMe Portatile SanDisk da 1TB ad un prezzo incredibile su Amazon

Porta i tuoi dati con te utilizzando l’unità SSD Extreme Portable V2 da 1 TB di SanDisk. Progettato per funzioanre in condizioni avverse, questo SSD da 1 TB offre velocità di lettura e scrittura fino a 1050 e 1000 MB/s, rispettivamente. Alimentato tramite bus, l’SSD portatile SanDisk Extreme utilizza una connessione USB di tipo C. È incluso un cavo USB di tipo C a C, insieme a un adattatore da USB da tipo C a tipo A. Acquistalo ora su Amazon a soli 129,99€ invece di 260,99€.

L’SSD SanDisk Extreme Portable è abbastanza robusto da assicurarti che i tuoi dati siano sempre protetti, ecco alcune caratteristiche importanti:

La resistenza alla polvere e all’acqua IP55 garantisce la sicurezza fisica dei tuoi dati.

Fino a 2 metri di protezione contro le cadute.

La crittografia hardware AES a 256 bit garantisce la tua privacy.

Usa il pratico passante per moschettone per fissare l’unità al passante per cintura o allo zaino per una maggiore sicurezza quando sei in giro. Viaggia senza preoccupazioni grazie a un guscio in silicone resistente che offre una sensazione eccellente e una protezione aggiuntiva all’esterno dell’unità, rendendo questa unità ideale per tutti i professionisti creativi come fotografi o videografi che lavorano su progetti mentre sono sul campo. Acquista su Amazon questo SSD approfittando dello sconto del 50%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

