Stampante Hp LaserJet: super efficiente, super compatta, super scontata!

HP LaserJet MFP M140 è una stampante multifunzione laser monocromatica compatta, efficiente e dal prezzo decisamente accessibile, ideale per uso casalingo o per un uso professionale che non richieda centinaia di stampe al giorno. Multifunzione per quale motivo? HP LaserJet MFP M140 è una stampante 3 in 1 che può stampare, copiare e scansionare, tre funzioni fondamentali ad un prezzo super scontato grazie ad un’offerta Amazon davvero strepitosa! Il MENO 52% fa crollare il prezzo di oltre la metà, da 260 euro a 126 euro! Se state cercando una stampante multifunzione comoda, pratica e accessibile per casa o per un piccolo ufficio HP LaserJet MFP M140 è quella che fa per voi!

Comoda e versatile

HP LaserJet MFP M140 è una stampante compatta e leggera, con un ingombro minimo sulla scrivania. Il design è quello classico in voga oggi, dalle linee morbide e arrotondate, adatto a qualsiasi ambiente di lavoro. Il vassoio di alimentazione carta ha una capacità di 150 fogli, mentre quello di uscita ne può contenere 100.

Valori da prima della classe per la stampante multifunzione HP LaserJet MFP M140: stampa è 20 pagine al minuto in bianco e nero, con un tempo di uscita della prima pagina di soli 8,3 secondi! La qualità di stampa è nitida e ben definita, con una risoluzione di stampa fino a 600 x 600 dpi. Lo scanner integrato ha una risoluzione di scansione fino a 1200 dpi e può digitalizzare documenti e foto senza problemi.

Ovviamente HP LaserJet MFP M140 è una stampante smart: si connette via Wi-Fi, in modo da stampare wireless da computer, smartphone e tablet. Inoltre l’app HP Smart, che semplifica la configurazione, la stampa da mobile e la gestione delle attività di stampa.

HP LaserJet MFP M140: MENO 52% fa crollare il prezzo di oltre la metà, da 260 euro a 126 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.