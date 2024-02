Star Wars Heritage Pack, la Forza e il maxi sconto Amazon scorrono potenti su Switch!

Star Wars Heritage Pack per Nintendo Switch è la collection definitiva per tutti gli amanti di Star Wars, ben 7 giochi che hanno fatto la storia del franchise nel corso degli anni, 7 giochi che hanno rappresentato al meglio l’universo creato da George Lucas. La collection spazia diversi generi, dal racing game all’action all’RPG. Tanti generi ma un unico comune denominatore, tanta fedeltà e passione per Star Wars. Lo sconto in tal senso è davvero quello che ci vuole: un bel MENO 17%, 10 euro in meno rispetto al prezzo di listino, per una collection davvero ricca e da non perdere!

Capolavori classici senza tempo

Star Wars Heritage Pack per Nintendo Switch include una selezione di titoli classici che coprono tutte le epoche della saga, dalla Trilogia Originale alla Trilogia Prequel e oltre. I giocatori avranno la possibilità di partecipare a leggendarie battaglie spaziali, esplorare pianeti iconici come Tatooine e Coruscant, e combattere al fianco di personaggi indimenticabili come Luke Skywalker, Darth Vader e StarKiller.

I giochi inclusi nel pack sono stati ottimizzati per sfruttare al meglio le funzionalità della Nintendo Switch, come i controlli a movimento dei Joy-Con e la modalità multiplayer locale e online.

I giochi inclusi nella collection sono:

– STAR WARS Jedi Knight: Jedi Academy

– STAR WARS Jedi Knight II: Jedi Outcast

– STAR WARS Episode I Racer

– STAR WARS Republic Commando

– STAR WARS: The Force Unleashed

– STAR WARS: Knights of the Old Republic

– STAR WARS: Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords

Facile capire come questa collection sia davvero valida. Basta semplicemente dire che ci sono due degli RPG più importanti e seminali degli ultimi anni, i due Knights of the Old Republic, ovvero i due capolavori di BioWare e Obsidian Entertainment.

C’è davvero tanto da giocare in questa Star Wars Heritage Pack per Nintendo Switch. Lo sconto è davvero interessante, tutti i giochi sono validissimi, sarebbe davvero un peccato perdersela!

