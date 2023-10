Star Wars Jedi Survivor per PS5: lo SCONTO che non puoi proprio perdere!

Star Wars Jedi: Survivor vede come protagonista Cal, il quale ormai non più un padawan, ma è maturo e diventato un potente cavaliere Jedi. Tocca a te guidarlo in questa nuova avventura, perché il suo nuovo status gli porterà gratificazioni ma anche tante difficoltà! Oggi avrai la possibilità di farlo pagando questo videogame per PS5 molto meno, ovvero solo 49,99 euro, grazie allo sconto del 12%! Un gioco realistico, degna trasposizione dell’ennesimo episodio di una saga che sembra non conoscere fine!

Star Wars Jedi Survivor: la recensione

Scopriamo meglio la trama e le caratteristiche di Star Wars Jedi: Survivor per PS5. Come non partire dal sistema di combattimento cinematografico che torna con abilità della forza aggiuntive e nuovi stili di combattimento con la spada laser. Scoprirai nuovi pianeti e confini familiari nella galassia di Star Wars, ognuno con biomi, sfide e nemici unici. Potrai padroneggiare con nuove tecniche, equipaggiamenti e abilità che potenziano il modo in cui esplori, combatti e ti muovi. La grande novità sono anche le opzioni di personalizzazione molto più approfondite per il protagonista Cal, potrai cambiare ogni dettaglio, da baffi e barba a diversi strati di vestiario. Sono inoltre disponibili nuove varianti per emettitore, pulsante, impugnatura e calotta terminale della tua spada laser e potrai persino cambiare i colori e le parti di BD-1.

Questo nuovo capitolo è ambientato a 5 anni di distanza dagli eventi di STAR WARS Jedi: Fallen Order™. Cal deve sempre guardarsi le spalle dall’Impero e continua a sentire il peso di essere uno degli ultimi Jedi rimasti nella galassia. Sviluppato dai veterani di Respawn Entertainment, il gioco ti consente di arricchire le storie, i mondi e i personaggi di STAR WARS, oltre che gli emozionanti combattimenti, apprezzati per la prima volta in Jedi: Fallen Order.

Acquista Star Wars Jedi: Survivor per PS5 oggi solo 49,99 euro! Ma ricorda che si tratta di un’Offerta a tempo, quindi ti conviene sbrigarti!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.