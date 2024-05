Stati Uniti e app Mobile Passport: finalmente controlli in dogana più veloci

Chi è stato negli Stati Uniti, sa quanto possono essere lunghi ed estenuanti i controlli in dogana. Anche ore di attesa del proprio turno, soprattutto negli aeroporti più grandi, quando arrivano tanti aerei contemporaneamente. Da oggi, tramite una semplice app, chiamata Mobile Passport Control (MPC) è possibile velocizzare tutto il processo, eliminando la compilazione del cartaceo, inviando i propri dati preventivamente alla US Customs and Borders Protection. Ovviamente per accedere a questa iniziativa ci sono dei prerequisiti, il primo dei quali è essere già stato negli Stati Uniti, avendo quindi compilato l’autorizzazione di viaggio elettronica ESTA almeno una volta.

Tempi decisamente più brevi

Il servizio di ingresso tramite app non sarà disponibile per tutti. Oltre alla limitazione del primo accesso, è disponibile i cittadini statunitensi, i residenti permanenti legittimi in uno dei paesi degli Stati Uniti, i visitatori dei cittadini canadesi B1/B2 e le persone che rientrano nel programma Visa Waiver Program, che consente ai cittadini di 39 Paesi, Italia compresa, di entrare negli States senza bisogno di visto. La app è gratuita, stessa cosa dicasi per il servizio in se, e può essere utilizzata nei siti ufficiali di 33 aeroporti internazionali americani, 14 sedi di pre-clearance e 4 porti di ingresso internazionale.

Una volta atterrati, o sbarcati, i viaggiatori troveranno una fila designata, fatta apposta per tagliare i tempi di attesa e andare velocemente verso il recupero bagagli. Chi è andato spesso negli Stati Uniti non potrà non essere contento di questa iniziativa: il ricordo di 9 ore di volo, dell’ora in coda pigiati come sardine in attesa dell’interview in dogana popola ancora gli incubi di molti!