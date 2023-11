Fatti le previsioni METEO da sole! Stazione con Sensore Esterno e Barometro Digitale a soli 36 euro!

Con questa Stazione Meteo VOKSUN, dotata di Sensore Esterno, Barometro Digitale LCD Wireless a Colori DCF, Sveglia, Fase Lunare e Retroilluminazione Regolabile non avrai più bisogno di affidarti a Tv o app per sapere se piove, c’è il sole o la temperatura. Oggi la paghi solo 36,99 euro grazie allo sconto del 5%! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Stazione Meteo VOKSUN: le caratteristiche

La stazione meteo VOKSUN può non solo controllare la temperatura, l’umidità e le condizioni meteorologiche, ma ha anche una varietà di funzioni pratiche: temperatura e umidità interne ed esterne, ora di alba e tramonto, ora e data generale, modalità sonno dell’allarme, allarme della temperatura interna ed esterna, pressione e marea della fase lunare, e tanto altro. La stazione meteorologica wireless è dotata di un grande schermo LCD, in modo che tutte le informazioni meteorologiche importanti siano chiare a colpo d’occhio. Il design luminoso del display a colori migliora la leggibilità del display e consente una facile visualizzazione dei valori misurati. La retroilluminazione multistrato e la tipografia migliorano la visibilità su lunghe distanze e di notte.

La stazione meteo sincronizza automaticamente la data e l’ora del mattino attraverso le onde radio DCF. Sette minuti dopo il riavvio, il segnale DCF si sincronizzerà automaticamente con il tempo. Due gruppi di sveglie sono supportati e i giorni lavorativi e i giorni di riposo sono impostati contemporaneamente. Ha la funzione di promemoria ritardato dopo allarme. E’ dotata di un sensore esterno supporta tre sensori wireless contemporaneamente. La trasmissione wireless può raggiungere i 60 metri a distanza aperta, il che significa che puoi metterlo ovunque tu voglia.

