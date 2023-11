OFFERTA A TEMPO: Stazione di ricarica VELOCE per TUTTI i dispositivi a soli 27,67 euro!

RFNAYK propone un Caricatore USB C Rapido, con 120W, fino a 6 porte che lo rendono un Caricabatterie multiplo straordinario, con 3 USB-C e 3 USB-A PD QC 3.0. Puoi ricaricarci MacBook Pro/Air, Laptop, iPhone, iPad, Samsung, Google Pixel. Una stazione di ricarica indispensabile, quindi, che ora paghi solo 27,67 euro, grazie alla combo sconto del 5% più coupon del 10% da applicare con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie. Devi però sbrigarti, poiché si tratta di un’offerta a tempo!

Stazione di ricarica RFNAYK : caratteristiche principali

Con una potenza totale fino a 120W, la stazione di ricarica intelligente USB c di RFNAYK è dotata di 3 porte Type-C e 3 porte USB-A. Può caricare simultaneamente più dispositivi, come telefoni Android e iPhone, iPad e altri tablet, laptop e altri dispositivi, molto adatti a casa, ufficio, viaggi, ecc. Il wattaggio massimo della prima porta di ricarica rapida del caricabatterie di USB C sulla stazione di ricarica USB è di 65w, oltre a caricare il laptop e il macbook, e a caricare facilmente l’iphone e l’ipad. Con le altre 2 porte di tipo C e 3 porte USB-A, lo rende in grado di fornire una ricarica veloce per 6 dispositivi allo stesso tempo.

Conforme agli standard di sicurezza CE, anche grazie al sistema di protezione incorporato che protegge dalla temperatura eccessiva, sovraccarichi di corrente, cortocircuiti e sovratensione per garantire una ricarica sicura e veloce del dispositivo. E’ tata progettata con un ingresso di tensione 100-240, conforme agli standard di tensione di vari paesi, che rende questa stazione di ricarica con più di 100W in grado di caricare il laptop o altri dispositivi intelligenti, quando si è in viaggio d’affari. Le dimensioni contenute la rendono facilmente trasportabile o adatta anche alle scrivanie meno generose. Il cavo di alimentazione è lungo 1.2m quindi puoi ricaricare dispositivi anche a distanza.

