Street Fighter 6 per PS4 in OFFERTA a soli 49 euro!

Street Fighter è una serie di videogiochi appartenente alla categoria “picchiaduro” che da oltre trent’anni entusiasma le generazioni che si sono succedute. Con sempre nuove versioni che si sono adattate ai tempi, quindi alle tendenze e alle nuove tecnologie susseguitesi in questi anni. Oggi presentiamo in offerta Street Fighter 6 per PS4, con nuovi personaggi e incredibili scenari di combattimento a soli 49,98 euro! Grazie a uno sconto sul prezzo del 34%! Un’occasione imperdibile, quindi, per portare a casa l’ultimo prodotto della fortunata saga di casa Capcom uscito poco fa, il 2 giugno 2023!

Street Fighter 6 per PS4: tutte le novità

Street Fighter 6 offre un sistema di combattimento altamente evoluto, con due tipologie di comandi (moderni e classici), che ti permettono di giocare da subito secondo il tuo livello di abilità. Molto interessante la grande novità di questa edizione, ovvero l’indicatore Drive: si tratta di un nuovo sistema di gestione dell’energia, che dovrai imparare a conoscere e usare per vincere la battaglia. Altra grande novità è il cosiddetto World Tour, una coinvolgente modalità storia per giocatore singolo, che ti permetterà di girare con il tuo avatar per Metro City e scoprire quali sono i tuoi veri punti di forza. Battle Hub, invece, rappresenta il posto migliore per trovare rivalità che però siano di natura amichevole.

Veniamo ora ai nuovi personaggi che troverai: Jamie Siu, ragazzo di Hong Kong, il suo stile di lotta e un mix tra la breakdance, e la tecnica dell’ubriaco; Johann Petrovich alias JP: leader russo di un ONG abile all’uso dello Psycho Power; Kimberly Jackson: giovane ninja afroamericana, amante della street art, i walkman, allieva del 39° granmaestro Guy; Lily Hawk: giovane ragazza, combatte con un paio di pogamogg; Manon Legrand: supermodella e danzatrice francese, campionessa mondiale di judo; Marisa: donna colosso(122 kg, alta 2,03 m) italiana con discendenza greco-romana, specializzata nel pancrazio, ha un leone di nome Lucius; A.K.I: donna cinese snella, combatte con degli artigli avvelenati.

Dunque, tante novità per una saga che non smette mai di stupire, proprio come questa offerta! Acquista Street Fighter 6 per PS4 a soli 49 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.