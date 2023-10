Striscia LED di ben 10 metri oggi a soli 25 euro!

Se vuoi ravvivare la tua casa, il tuo ufficio o il tuo locale, potresti approfittare di questa strepitosa offerta: la Striscia LED Micacorn lunga fino a 10 Metri, con ben 300 LEDs colorate, Controller Bluetooth, Sincronizzazione con la Musica tua a soli 25,99 euro grazie a un fantastico sconto del 4%! Dunque, potrai dare un tocco personalizzato all’ambiente dove vivi o dove lavori con pochi euro. Ravvivare feste di compleanno o cerimonie, illuminare meglio il tuo pub o lounge bar a ritmo della musica, pensare a un ufficio più vivo e accogliente per i tuoi clienti. Infatti, puoi scegliere sia un’illuminazione viva e colorata, sia più soft, ideale per tutte le stanze e gli ambienti.

Tutte le caratteristiche della Striscia LED Micacorn

Potrai controllare comodamente da remoto questa striscia led Micacorn sia tramite app (dovrai scaricare l’applicazione “LAMPADA LED” sia per iOS che per Android) che tramite tradizionale telecomando IR. Quest’ultimo, peraltro, è già di per sé molto colorito, avendo tanti bottini dai colori diversi! Grazie alla lunghezza di ben 10 metri potrai coprire a sufficienza anche ampi ambienti! È possibile accendere/spegnere, regolare il colore e la luminosità della luce, impostare la modalità di illuminazione e impostare anche un timer.

La striscia LED Bluetooth ha una modalità musicale, un microfono integrato e il colore delle luci cambia con i ritmi musicali o il microfono. Puoi importare la tua musica preferita nella tua app e la luce a LED si illuminerà in base alla tua musica preferita. Facile da installare, grazie al nastro adesivo 3M per un’applicazione facile e sicura. Ti fa sentire libero di attaccare le strisce LED su una superficie ruvida e irregolare. Non devi più preoccuparti che cada. Possono essere tagliate ogni 3 LED: il design con cui è fatta, infatti, ti consente di tagliarlo tramite il segno di taglio, quindi puoi decorare ovunque tu voglia usandole separatamente.

Insomma, tanti vantaggi che illumineranno l’ambiente che vuoi, oggi con soli 25,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.