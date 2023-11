Striscia LED che si accende a ritmo di musica a soli 17 euro: trasforma la tua casa in una disco!

LPDISPLAY RGBIC è una Strisica LED neon lunga ben 3 metri che puoi sincronizzare alla musica per ottenere un effetto incredibile nella tua camera, nel soggiorno, nel giardino o nel tuo locale. Tantissime luci, che puoi controllare da remoto sia tramite il simpatico e semplice telecomando in dote, sia tramite app. Nonché tramite voce, grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant. Ora la paghi 17,09 euro, grazie alla combo sconto di partenza del 5% + coupon del 40% applicabile tramite semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Scopri la striscia LED da 3 metri

Con i chip IC integrati, la striscia LED intelligente LPDISPLAY RGBIC è in grado di visualizzare più colori contemporaneamente. Può essere anche commutato su luce bianca per la semplice illuminazione. La tecnologia RGBIC crea una festa di luci colorate per decorare la tua casa. La luce a corda al neon pieghevole mostra splendidi colori segmentati e mostra effetti di luce animati fluidi basati sulla natura. La luce della corda al neon è impermeabile IP68, ciò significa che puoi anche metterla fuori al giardino, per party all’aperto. Ricordando però che l’adattatore e la scatola di controllo non sono impermeabili, quindi vanno tenuti coperti.

Questa straordinaria striscia LED utilizza un microfono integrato per rilevare la musica e abbinarla a effetti che reagiscono in tempo reale per un emozionante home entertainment. Dieci modalità scena preimpostate, 4 modalità musicali, puoi anche personalizzare più modalità scena al neon senza ripetere noiose regolazioni. Puoi gestirla in 3 modi: tramite i comandi vocali tramite Alexa e Google Assistant, l’app gratuita Tuya o tramite il semplice e colorito telecomando in dotazione.

