Subito 100€ di SCONTO per Xiaomi 14 su Amazon se attivi questo COUPON

Su Amazon hai la possibilità di avere subito 100 euro di sconto su Xiaomi 14, il nuovo smartphone top della gamma del produttore cinese. Tutto quello che devi fare è spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina: poi, sarai libero di scegliere anche il pagamento a rate a tasso zero tramite Cofidis al momento del checkout.

Xiaomi 14: sfrutta la prima importante offerta

Xiaomi 14 è uno smartphone di ultima generazione che ti offre prestazioni di alto livello grazie al processore Snapdragon 8 Gen3: avrai stabilità e affidabilità con un consumo energetico davvero ridotto.

Il tutto per alimentare l’elegante display AMOLED da 6,36′‘ con cui potrai goderti un’esperienza visiva eccezionale mentre guardi film o giochi, con colori vividi e dettagli nitidi. Uno schermo che esalta anche la tripla fotocamera Leica da 50 Mp che è capace di regalarti foto sorprendenti in qualsiasi condizione di illuminazione, garantendo risultati spettacolari anche in situazioni di scarsa luminosità.

Il design strutturato e distintivo per assicurare una presa migliore, la batteria da 4610mAh e la tecnologia Hyper Charge da 90W per una ricarica super rapida, completano il quadro di un telefono davvero eccezionale. Spunta il coupon su Amazon e ottieni subito uno sconto di 100 euro sull’acquisto.

