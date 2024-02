Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch: su eBay lo trovi al prezzo più BASSO di sempre

Super Mario Bros. Wonder è un gioco per Nintendo Switch che porta avanti l’epica saga di Super Mario Bros. In questo nuovo capitolo, i giocatori si imbarcano in un’avventura emozionante attraverso mondi fantastici, affrontando nemici classici e nuovi, risolvendo enigmi e collezionando monete. Assicurati subito questo capolavoro su eBay, dove puoi averlo a soli 44€ incluse le spese di spedizione. Inserisci il codice CASA24 al momento del pagamento per riscattarlo e otterrai così uno sconto del 10% e il prezzo che ti abbiamoindicato noi.

Super Mario Bros. Wonder, un capolavoro sul palmo della mano

Il gioco presenta una grafica sorprendente e colorata, che cattura l’essenza del mondo di Mario in modo coinvolgente. I controlli sono intuitivi e reattivi, offrendo un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente per giocatori di tutte le età e livelli di abilità.

Oltre alla modalità storia, Super Mario Bros. Wonder offre anche una serie di modalità extra, tra cui sfide a tempo, livelli bonus e modalità multiplayer locale e online, che permettono ai giocatori di competere o collaborare con amici e familiari.

Con una colonna sonora coinvolgente e una vasta gamma di livelli e mondi da esplorare, Super Mario Bros. Wonder ti offre ore di divertimento e intrattenimento. Non cincischiare troppo o rischi di restare a bocca asciutta: assicurati subito questo capolavoro, vai su eBay e fallo tuo a soli 44€ incluse le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.