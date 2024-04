SUPER SCONTO del 36% su Amazon per Motorola moto G84 5G: occasione SHOCK

L’eccellente mediogamma Android Motorola moto G84 5G è in caduta libera su Amazon con una offerta che non ha quasi senso di esistere. Super popolare per via dell’incredibile rapporto qualità/prezzo e una scheda tecnica molto valida, il device dell’azienda alta è in crollo totale a 193€ con uno sconto immediato del 36%.

Motorola moto G84 5G ha dalla sua caratteristiche solitamente esclusiva solo degli smartphone di fascia medio-alta/alta. Innanzitutto, il display è un fantastico modulo pOLED da 6.55 pollici a 120Hz perfetto per guardare video ad altissima risoluzione Full HD+.

Il Motorola moto G84 5G è in caduta libera su Amazon con il 36% di sconto immediato

La mega batteria da 5000 mAh alimenta un comparto hardware da urlo composto da un buon processore octa-core, 12GB di RAM, modem 5G, modulo NFC per i pagamenti contactless e supporto al dual SIM. Come se non bastasse il telaio è perfettamente impermeabile agli schizzi e alla polvere (certificazione IP52), mentre sul retro trova posto un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP.

Inutile girarci intorno: con il 36% di sconto immediato il mediogamma Android di Motorola è il best buy definitivo in questa fascia di prezzo; mettilo subito nel carrello, sfrutta i servizi Prime, e preparati a riceverlo a casa domani e senza costi aggiuntivi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.