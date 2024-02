Surfshark One: antivirus, VPN e molto altro a 3,50€ al mese

Destreggiarsi tra i vari servizi online atti a proteggere la navigazione è diventata un’impresa: il problema è pagare diversi abbonamenti per avere diverse proposte, da dover poi coniugare e utilizzare in contemporanea, addirittura ricordandosi diverse credenziali d’accesso. È per questo che Surfshark ha creato Surfshark One, il pacchetto all inclusive che propone tanti servizi in un solo posto.

Surfshark One: VPN, Antivirus, Alternative ID e non solo

La proposta di Surfshark One è intelligente e pratica: all’interno di un pacchetto, venduto a dei prezzi scontati molto interessanti, avrai tutto quello che ti serve per navigare online in modo sicuro, senza restrizioni geografiche e con la tua identità protetta da tutti i malintenzionati. Il pacchetto proposto da Surfshark è diviso in :

Starter , che comprenderà una VPN, generatore di dettagli personali, email mascherate e il blocco delle pubblicità a 2,99€ al mese (scontato del 73% dal prezzo originale per un piano di 12 mesi);

, che comprenderà una VPN, generatore di dettagli personali, email mascherate e il blocco delle pubblicità a (scontato del 73% dal prezzo originale per un piano di 12 mesi); One , che comprenderà anche l’antivirus e un motore di ricerca privato a 3,49€ al mese (scontato del 77% dal prezzo originale per un piano di 12 mesi);

, che comprenderà anche l’antivirus e un motore di ricerca privato a (scontato del 77% dal prezzo originale per un piano di 12 mesi); One+, che aggiungerà al tutto anche la rimozione dei dati personali dai siti di ricerca e database delle aziende, a 5,49€ al mese (scontato del 75% dal prezzo originale per un piano di 12 mesi).

Questi tre pacchetti annuali poi verranno offerti con 2 mesi aggiuntivi gratuiti, portando la durata del servizio che sceglierete a 14 mesi totali.

Ricapitolando quindi, in Surfshark One avrai a disposizione una VPN capace di modificare il tuo indirizzo IP così da rendere la tua posizione invisibile, un blocco pop-up e annunci che non solo fermerà le pubblicità, ma anche le richieste di consenso cookies, un antivirus che analizzerà i tuoi software prima di installarli e durante l’uso, un’Alternative ID generato in automatico con tanto di mail nuova, un alert che cercherà e analizzerà se i tuoi dati hanno subito una violazione e un motore di ricerca anonimo senza tracker.

