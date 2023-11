La sveglia diventa smart: ecco lo SCONTONE Xiaomi!

Sei in cerca di una nuova sveglia smart da mettere sul tuo comodino? Ecco la proposta Xiaomi: lo Smart Speaker con display e controllo vocale Google Assistant. Il prezzo? Ti sorprenderà! Oggi costa solo 28,50€ grazie allo sconto del 5% offerto da Amazon. Risvegliati con stile e intelligenza!

La sveglia smart targata Xiaomi

In un mondo in cui ogni accessorio per casa deve essere smart, non puoi non avere il giusto accessorio per il tuo comodino. Xiaomi ha pensato proprio a questa esigenza realizzando lo Smart Speaker con display LED che ti mostra, in ogni momento, l’ora esatta.

Il device si controlla attraverso l’app Xiaomi o, ancor meglio, attraverso la tua voce. Il dispositivo integra infatti una serie di microfoni e uno speaker in grado di farti accedere a Google Assistant. In questo modo, anche a letto, avrai accesso ad una serie di contenuti web interessanti come radio, informazioni su meteo e molto altro. Il tutto con la tua voce. Se vivi in una casa in cui sono installati accessori smart, potrai facilmente interagire con loro attraverso la tua voce.

Oltre questo, lo speaker si collega in bluetooth con il tuo smartphone: ti consente così di riprodurre in modo egregio tutti i tuoi file multimediali preferiti e di godere della tua musica da qualsiasi fonte.

Grazie alla struttura del dispositivo, la riproduzione musicale viene esaltata e portata ad un livello elevatissimo nonostante il prezzo basso della sveglia smart Xiaomi di cui vi parliamo oggi.

Può essere considerata come l’idea regalo perfetta per tutti coloro i quali cercano il dono smart per Natale o altre ricorrenze.

Torniamo al capitolo prezzo, il punto forte di questo device. Xiaomi Smart Speaker costa oggi solo 28,50€: può essere acquistato con un risparmio del 5% sul prezzo di listino grazie allo sconto Amazon. Il prezzo è davvero basso se consideriamo che, al suo interno, sono racchiuse moltissime funzionalità. Acquistatelo subito se siete in cerca di un device smart per la camera da letto o altri ambienti in cui è fondamentale avere sempre a disposizione un assistente vocale casalingo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.