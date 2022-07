SwitchBot, la tua casa intelligente con il 35% di sconto

Rendere la casa intelligente significa molte cose. Significa infatti renderla più comoda, potendo automatizzare operazioni quotidiane che spesso diventano un fastidio continuo; significa renderla più sicura, aggiungendo automatismi e controllo per il monitoraggio e la gestione smart; significa poterla controllare da remoto, facendo anche a distanza quel che non si è potuto fare mentre si era tra le mura domestiche; significa risparmiare, poiché è conclamato il fatto che gestire in modo intelligente l’abitazione significa anche salvaguardare spese e consumi in modo più o meno diretto; significa migliorare l’esperienza del quotidiano, circondandosi di attenzioni attraverso una semplice disseminazione di piccoli strumenti che grazie all’IoT diventano intelligenza diffusa. SwitchBot, brand internazionale che sviluppa dispositivi di questo tipo, anticipa appositamente il Prime Day offrendo uno sconto del 30% sull’intera propria gamma di prodotti per la smart home e creando così una grande opportunità per chiunque voglia trasformare il proprio ambiente domestico in qualcosa di nuovo, di altro, di migliore.

Non solo. Grazie alla collaborazione con SwitchBot, solo per chi utilizzerà il nostro codice esclusivo “35PRIMEZB” potrà ottenere un 5% di sconto aggiuntivo, portando così il taglio al 35% in totale dal 7 al 13 luglio. Occasionissima, insomma: uno sconto che non è solo risparmio immediato, ma che è scelta di qualità per la propria vita di ogni giorno. Una scelta intelligente, per una casa intelligente.

SwitchBot, non farti mancar nulla

Le soluzioni disponibili sono molte e scegliere SwitchBot come trait d’union significa creare una vera e propria bolla domotica modulare da poter costruire sulla base delle proprie singole necessità. Quelle che seguono sono le offerte che SwitchBot riversa sul proprio sito in attesa del Prime Day Amazon e che fin da oggi sono disponibili sul proprio marketplace. I prezzi indicati sono quelli ufficiali che sconto e coupon tagliano del 35% solo per questa occasione.

SwitchBot Curtain

Aprire le tende quando la finestra è all’ombra, chiudere le tende quando la finestra è al sole. Quel che questa estate può diventare una salvezza per la propria casa, può essere al tempo stesso cosa del tutto essenziale in un camper o in un bungalow, potendo inoltre essere di grande utilità in camera da letto dove con un semplice comando si spengono luci e si chiudono le tende. Tutto quel che serve è uno “switch”: il robot è appeso al medesimo binario delle proprie tende, ma ha una motorizzazione che può essere attivata da remoto trascinando il tendaggio verso l’apertura o la chiusura. Non solo: il suo movimento è anche più dolce e lineare di quello della mano, poiché agisce direttamente a livello del binario garantendo maggior durata alla tenda stessa.

SwitchBot Curtain U Rail 2 è piccolo e leggero ed è compatibile con il binario indicato in grafica:

Il prezzo è pari ad 85 euro (55€ fino al 13 luglio).

SwitchBot Bot

Lo SwitchBot Bot è un device tanto semplice che ti chiederai come hai fatto a non pensarci prima. Si tratta di un semplice automatismo che rende meccanico il click su un pulsante, operando per conto dell’utente. Cosa fa il Bot? Semplicemente preme il pulsante. Non servono installazioni particolari, cablaggi, interventi tecnici, né altro: si può adattare a qualsiasi impianto elettrico proprio perché esula da ogni intervento e agisce in pressione. Sei già a letto e non hai spento la luce, ma prima di spegnere Facebook vuoi anche spegnere la luce? Basta un apposito comando tramite app e la luce sarà spenta.

Il prezzo è pari a 29,99 euro (19,49 euro fino al 13 luglio) e le applicazioni possibili sono moltissime: tutto dipende da dove andrai ad installare il tuo nuovo SwitchBot Bot: può accendere la luce, spegnere la sveglia, fare il caffè, attivare l’albero di Natale e molto altro ancora. Come? Così:

Vuoi divertirti ad accendere le luci da remoto come in “Mamma ho perso l’aereo“? Basta giocare sull’app e l’intera casa potrà essere accesa e spesa a piacimento anche mentre si è lontani e si vuol simulare una presenza che metta in maggior sicurezza l’abitazione.

SwitchBot Pan&Tilt Cam

Un occhio sempre pronto a monitorare l’intera casa. Ruota, cambia punto di osservazione e può essere installato in qualsiasi posizione, rivelandosi estremamente più versatile di qualsiasi altra videocamera.

La qualità è garantita da un obiettivo F 2.0 Full HD con tracciamento del movimento, in grado dunque di seguire fedelmente qualsiasi cosa si muova per la casa ai fini di testimoniarne il passaggio e le attività. Che siano ladri o animali domestici, nulla scapperà all’occhio di una webcam addestrata per poter arrivare ovunque (alto, basso e tutto intorno) ed inviare eventualmente notifiche real-time per far comprendere cosa stia accadendo. Per vedere le immagini basta chiederlo ad Alexa e la diretta sarà disponibile su qualsiasi Echo Show o dispositivo compatibile; per registrare quanto accade si potranno invece usare sia una microSD per l’archiviazione in loco che un servizio cloud per lo storage remoto.

Privacy? Nessun problema: è possibile anche un comodo switch-off che ribalta il sensore e cela alla vista qualunque attività si voglia tutelare. Usando SwitchBot Pan/Tilt in concomitanza con altri device del gruppo sarà inoltre possibile delineare scenari tali per cui all’ingresso in casa le registrazioni vengono spente, per poi essere accese nuovamente in automatico all’uscita.

Sta tutto in 107 millimetri di altezza e 78 millimetri di diametro: un piccolo Nabaztag (chi se lo ricorda?) che controlla quel che succede in casa. Il prezzo è l’elemento TOP: appena 29,99 euro (19,49 euro fino al 13 luglio), potendo così utilizzare anche più cam dislocate in vari punti strategici per avere un monitoraggio più ampio e completo

SwitchBot Meter Plus

Uno schermo LCD di dimensioni maggiorate, precisione migliorata, design inalterato: SwitchBot Meter Plus è un sensore di umidità e temperatura che può offrire importanti informazioni sulla telemetria dell’ambiente domestico: segnala temperatura ed umidità in modo istantaneo, fornendo altresì indicazioni sui migliori parametri che bisognerebbe garantire per un maggior benessere. E tutto ciò per soli 19,99 euro (12,99 euro fino al 13 luglio).

Appeso o appoggiato, sincronizzato con Alexa per poter ricevere informazioni da remoto, utile per tenere sempre sotto controllo la propria casa. Durante il prossimo inverno potrà essere importante per poter avere una rilevazione continua della temperatura casalinga, anche quando si è fuori per lavoro: ci pensa lo SwitchBot Meter Plus a misurare, registrare e fornire tutti i dati per poi poter regolare al meglio aperture e riscaldamento cercando il massimo vantaggio economico senza sacrificare il benessere nei mesi più freddi.

Le batterie AAA incluse garantiscono lunghissima durata, fino a dimenticarsene: un device discreto e attento, utile e intelligente, per fornire informazioni utili alla miglior gestione della casa.

SwitchBot LED Strip Light

SwitchBot LED Strip Light segue la fortunata evoluzione delle strisce LED, le quali uniscono una serie di vantaggi in un solo concept:

risparmio energetico estremo possibilità di creare facilmente scenari colorati infinite opportunità di design con scomparsa completa del punto luminoso

Una striscia led può magnificare una scala se posizionata nel gocciolatoio della pedata. Una striscia led può cambiare l’esperienza televisiva illuminando il retro della tv. Una striscia led può modificare la luce dei sottopensili, evidenziare gradini, esaltare mobili e suppellettili. Facile da gestire, facile da personalizzare, facile da installare: in pochi minuti si è già al lavoro sulla propria app per esprimere tutta la propria fantasia nella definizione degli scenari con cui si vuol ridisegnare la propria abitazione.

Il prezzo di soli 29,99 euro (19,49 euro fino al 13 luglio) rende le strisce led particolarmente intriganti perché con pochi euro è possibile cambiare letteralmente faccia alla propria casa. Provare per credere (e per stupirsi).

SwitchBot light bulb

Sono molte le lampadine intelligenti disponibili, ma poche hanno la completezza che offre SwitchBot e nessuna si presenta oggi con il 30% di sconto a disposizione. Le SwitchBot del resto non possono neppure più chiamarsi semplicemente “lampadine” perché il loro scopo non è più soltanto quello di illuminare: il controllo vocale consente di gestirle da remoto; 16 milioni di gradazioni cromatiche consentono di creare veri e propri scenari; la possibilità di dimmerare l’erogazione modifica l’intensità luminosa; i colori vanno dal caldo (2700K) al freddo (6500K) potendo mutare completamente l’atmosfera.

Se abbinato ad apposito sensore può addirittura accendere la lampadina in automatico, oppure seguire scenari e orari predefiniti. Può ad esempio sfumare durante la notte fino a spegnersi nella cameretta dei bambini, accompagnandoli così nel sonno pur risparmiando sui consumi e senza dover ricordare anche questa ennesima operazione prima di andare a letto.

Risparmiare, colorare, animare, illuminare, personalizzare e tutto ciò con soli 29,99 euro (19,99 euro fino al 13 luglio): non è questione di “se”, è questione di affrettarsi e cogliere l’occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.