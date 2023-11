Tablet 10'' con Android 13 e batteria IMMENSA a 72€: NATALE anticipa su Amazon

L’UMIDIGI G1 Tab è un tablet Android 13 che offre una serie di funzionalità e specifiche di livello superiore in un pacchetto conveniente. Con un ampio schermo da 10,1 pollici, prestazioni di alta qualità e una batteria resistente, è un dispositivo ideale per l’intrattenimento e il lavoro. Non aspettare troppo se ti interessa un dispositivo per tutta la famiglia senza spendere troppo, e corri su Amazon dove puoi averlo al prezzo assurdo di 72€ con le spedizioni gratuite via Prime.

UMIDIGI G1 Tab, il tablet che non ti aspetti a questo prezzo

Il display da 10,1 pollici è ampio e offre una risoluzione chiara, rendendo il tablet perfetto per guardare video, sfogliare pagine web e utilizzare app in modo comodo. La risoluzione nitida garantisce immagini dettagliate e colori vividi. Il tablet è alimentato da un processore Quad Core RK3562 e 8GB di RAM (4GB+4GB). Questo significa che il G1 Tab è in grado di gestire facilmente app, giochi e multitasking senza problemi.

Inoltre, la memoria interna da 64GB è espandibile fino a 1TB tramite una scheda TF, offrendo spazio sufficiente per i tuoi file, foto e video. La batteria da 6000mAh offre un’autonomia eccezionale, permettendoti di utilizzare il tablet per un lungo periodo di tempo senza doverlo ricaricare frequentemente. È ideale per il consumo multimediale e il lavoro mobile. Il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 8MP e di una fotocamera anteriore da 8MP, ideali per scattare foto e video.

Puoi anche sfruttare le funzionalità Bluetooth 5.0 e WiFi 6 per una connettività rapida e affidabile. Il colore grigio conferisce al tablet un aspetto elegante e moderno, adatto a qualsiasi ambiente. In sintesi, l’UMIDIGI G1 Tab è un tablet Android 13 completo e potente, perfetto per l’intrattenimento e il lavoro. Con le sue specifiche di alta qualità, il display ampio e la batteria resistente, è un’opzione eccellente per chi cerca un tablet versatile senza spendere una fortuna.

