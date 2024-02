Tablet 10'' con tastiera col 70% di SCONTO su Amazon: sta SUCCEDENDO DAVVERO, va a ruba

Schermo grande da 10 pollici, risoluzione dello schermo di 1920 * 1200, supporto per la visualizzazione di video a 1080P, Android 11 e 3GB di RAM. E poi tante funzioni utili e app per tutti i gusti e tutte le esigenze. Il tablet AWOW 2in1 offre un’esperienza versatile e avanzata per soddisfare le esigenze di lavoro, intrattenimento e comunicazione degli utenti. Il tutto a un prezzo ridicolo, appena 59€ su Amazon.

Questo grazie all’offerta che prevede sia uno sconto del 50% tramite coupon da spuntare direttamente sulla pagina del prodotto, sia un 20% con il codice promozionale S2F6OL2T da scrivere invece alla cassa poco prima di pagare.

Tablet da 10”: potenza e versatilità regalati con Android 11

Il dispositivo è costruito con ottimi materiali, niente di plasticoso per farla breve ed è alimentato da un processore Octa-Core, che garantisce prestazioni fluide e reattive anche durante le attività più esigenti. Con 64GB di memoria interna, espandibile fino a 512GB tramite scheda TF, c’è abbondanza di spazio per memorizzare foto, video, musica e altre applicazioni.

Il device è perfetto anche per i più giovani, magari per la scuola. Tra l’altro ha già incluse app genitoriali come Digital Health e Parental Control, che permette ai genitori di impostare facilmente il tempo di utilizzo del tablet e controllare le attività che avvengono su di esso.

La fotocamera posteriore da 13MP e quella anteriore da 5MP consentono di scattare foto e registrare video di alta qualità, ideali per catturare momenti speciali e partecipare a videochiamate con amici e familiari. Inoltre tablet supporta una varietà di opzioni di connettività, tra cui WiFi dual-band 2.4G e 5G, Bluetooth 5.0, GPS e USB Type-C.

Infine, la tastiera inclusa consente di trasformare il tablet in un dispositivo 2in1, offrendo un’esperienza di digitazione confortevole e conveniente per chi lavora o studia in movimento. Con tutte queste caratteristiche e altro ancora, il tablet AWOW 2in1 è perfetto per tutta la famiglia e ogni della giornata, tra lavoro, studio e entertainment. Corri ad accaparrarti la tua copia, il dispositivo costa solo 59€ su Amazon, incluse le spese di spedizione.

