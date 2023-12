Tablet 16GB/256GB da 10'' con batteria IMMENSA da 7680mAh scontato dell'80%

La tecnologia dei tablet continua a evolversi, portando con sé prestazioni sempre più avanzate e funzionalità all’avanguardia. In questo contesto, il Blackview Tab 10 si distingue come un dispositivo Android 13 con un ampio spettro di caratteristiche che lo rendono un compagno ideale per l’intrattenimento, il lavoro e molto altro ancora.

Un ottimo dispositivo, dunque, che oggi potresti far tuo a un prezzo così basso da sembrarti quasi uno scherzo. Grazie al super sconto dell’80%, infatti, su Amazon lo trovi a soli 139€. Devi solo spuntare la voce Applica coupon del 30% presente sulla pagina del prodotto per vederti già scontare il tablet, e poi una volta giunto in cassa, poco prima di pagare, inserire il codice promozionale 9CGYM8NU per ottenere un ulteriore taglio di prezzo del 50%!

Blackview Tab 10, un tablet sorprendente a un prezzo regalo

Il cuore pulsante del Blackview Tab 10 è il processore Octa-Core MTK MT8788, in grado di offrire prestazioni fluide e veloci. Con 16GB di RAM, questo tablet gestisce agevolmente applicazioni multiple, garantendo un’esperienza utente senza intoppi. Il tablet è dotato di un ampio schermo da 10 pollici che offre una risoluzione cristallina, rendendo la fruizione di contenuti multimediali un’esperienza coinvolgente.

Con una generosa capacità di archiviazione interna di 256GB, il Blackview Tab 10 offre ampio spazio per app, foto, video e documenti. Inoltre, la possibilità di espandere la memoria tramite schede microSD consente di conservare un numero ancora maggiore di contenuti senza preoccuparsi dello spazio. La doppia fotocamera posteriore da 13MP + 5MP cattura immagini dettagliate e nitide, consentendo di immortalare i momenti speciali con precisione.

Il dispositivo è dotato di molteplici funzionalità avanzate, tra cui il riconoscimento del viso (Face ID), la connettività OTG, il Bluetooth, il supporto per reti WiFi 5G, la porta Type-C per una ricarica rapida e un jack per cuffie da 3.5mm. Queste caratteristiche assicurano un’esperienza completa e versatile. Il tablet viene fornito completo di una penna per facilitare l’interazione e una custodia protettiva che assicura una maggiore durata nel tempo, proteggendo il dispositivo da graffi e urti.

l Blackview Tab 10 si presenta come una solida opzione per chi cerca un tablet Android potente e versatile. Con la sua combinazione di prestazioni elevate, ampio spazio di archiviazione, fotocamera di qualità e funzionalità avanzate, il Tab 10 è progettato per soddisfare le esigenze di chiunque, che si tratti di intrattenimento, lavoro o altro. Considera il Blackview Tab 10 se stai cercando un compagno affidabile per le tue attività quotidiane.

