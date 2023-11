Tablet 9GB/128GB e schermo 10.1'' a 64€: l'OFFERTA SHOCK che ha messo in ginocchio Amazon

L’evoluzione dei tablet Android continua con l’arrivo del DOOGEE U10. Questo tablet da 10.1 pollici è pronto a stupirti con il suo schermo IPS, ampio spazio di archiviazione, connettività avanzata e molte altre funzionalità. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche principali del DOOGEE U10 e ti diremo perché potrebbe essere la scelta ideale per soddisfare le tue esigenze. Approfitta della promo su Amazon e fallo tuo subito a soli 64€ con le spese di spedizione via Prime.

Schermo IPS da 10.1 Pollici

Il DOOGEE U10 vanta un generoso schermo da 10.1 pollici con una risoluzione di 1280×800 pixel. Lo schermo IPS offre colori vividi, angoli di visualizzazione ampi e una nitidezza eccezionale, rendendo questo tablet perfetto per guardare film, giocare e navigare su Internet. Con 9GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione interno, il DOOGEE U10 offre ampio spazio per le tue app, foto, video e documenti. Inoltre, è compatibile con schede di memoria TF fino a 1TB, offrendoti praticamente spazio di archiviazione illimitato per soddisfare le tue esigenze.

Questo tablet è dotato di WiFi-6, una delle connessioni WiFi più veloci disponibili, garantendo una connessione Internet stabile e veloce ovunque ti trovi. Inoltre, offre GPS, Bluetooth 5 e una porta Type C per connessioni e trasferimenti dati efficienti. L’uscita per cuffie da 3.5mm ti consente di godere di un’esperienza audio di alta qualità. Il DOOGEE U10 è dotato di una fotocamera posteriore da 8MP, che ti consente di catturare foto e video di buona qualità. Inoltre, supporta Google GMS e Widevine L1 per garantire un’esperienza completa con le app e lo streaming.

La batteria da 5060mAh offre un’ottima autonomia, consentendoti di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza doverlo ricaricare frequentemente. Il DOOGEE U10 è un tablet Android 13 che offre una combinazione di dimensioni dello schermo, potente archiviazione, connettività avanzata e altre funzionalità che lo rendono una scelta interessante per chi cerca un tablet di qualità. Insomma, se ti serve un tablet per l’intrattenimento, il lavoro o lo studio, il DOOGEE U10 è pronto a soddisfare le tue esigenze a un prezzo relativamente basso, ovvero solo 64€ con le spedizioni gratuite via Prime.

