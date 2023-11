Il Tablet 16GB+1TB ora lo paghi solo 151 euro: meglio sbrigarsi prima che Amazon ci ripensi!

FACETEL è uno straordinario Tablet da 11 Pollici, con sistema operativo Android 13, connessione 5G WiFi, processore Octa-Core 2.0 GHz, 16GB (8 + 8) di RAM + 256GB TF 1TB di ROM. E ancora, batteria interminabile da 8600mAh, risoluzione dello schermo 2000*1200, Doppia Camera, Bluetooth 5.0, colore nero. Bene, ora paghi tutto questo solo 151,99 euro, grazie al coupon da 38 euro che puoi sfruttare applicando una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Tablet Facetel: le caratteristiche tecniche

Il Tablet Facelet vanta il sistema operativo Android 13, certificato da GMS, e può accedere a milioni di applicazioni attraverso il Play Store e svolgere facilmente varie funzioni. Il nuovo sistema rafforza la privacy e la protezione dei dati, rendendola più veloce e sicura. Il tablet è dotato di un potente processore a 2,0 GHz, che offre un’esperienza fluida e sicura per l’utilizzo del sistema e lo streaming multimediale. Strepitosa poi la combinazione RAM 16GB (8+8) RAM con 256GB di ROM espandibile fino a 1 TB. Supporta il Wi Fi a 2,4G e 5G, un nuovo canale di ricezione e trasmissione Wi Fi in grado di migliorare la velocità e la stabilità della connessione di rete. E’ possibile connettersi facilmente e ottenere una maggiore efficienza.

Il Bluetooth 5.0 integrato è veloce e stabile. Ottima la batteria ad alta capacità integrata da 8600 mAh, combinata con un efficiente sistema operativo e un sistema di risparmio energetico, che gli consente di lavorare per lunghi periodi di tempo. Monta 2 altoparlanti stereo per una meravigliosa esperienza surround 3D, e il tablet dispone di uno schermo da 11 pollici 2K ad alta definizione, fornendo colori più realistici e immagini più chiare; Fotocamera 5MP + 13MP per videochiamate e corsi online.

FACETEL è dunque uno straordinario Tablet che ora paghi tutto questo solo 151,99 euro, grazie al coupon da 38 euro che puoi sfruttare con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

