Il prezzo dello strepitoso Tablet Google Pixel è finalmente calato: occasione da non perdere

Google, oltre agli smartphone, ha lanciato anche una linea Pixel per quanto riguarda i Tablet. Il comparto hardware-software è altamente competitivo, del resto Big G non poteva fare altrimenti. Elegante poi il colore Porcelain. Puoi acquistarlo con il 10% di sconto a soli 636,88 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Tablet Google Pixel: le caratteristiche

Scopriamo meglio lo strepitoso Tablet Google Pixel. Il dock di ricarica con altoparlante assicura che il tablet Pixel abbia sempre la potenza necessaria e sia pronto all’uso in qualsiasi momento. E grazie all’altoparlante di alta qualità puoi anche ascoltare musica con un suono pieno di spazio. Quando il tuo tablet Pixel è bloccato e agganciato, puoi utilizzare alcune delle migliori funzioni dello schermo smart: ad esempio la cornice digitale, il controllo Smart Home e l’aiuto di Google Assistant tramite comando vocale.

Con Nearby Share puoi inviare foto, video e altro dal tuo tablet Pixel a smartphone e laptop compatibili nelle vicinanze. Pixel Tablet convince con un display ad alta risoluzione da 11″ con colori brillanti e luminosità automatica, perfetto per lo streaming di film e serie o per modificare foto e video. Bello ed esclusivo il colore Porcelain, che offre eleganza al device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.