Tablet per bambini a soli 56 euro: approfitta della SUPER OFFERTA!

Il Tablet per bambini 7 Pollici Sumtab, con sistema operativo Android 11, memoria 32GB ROM (128 GB Espandibile), Google Certificated, Kids Software Pre-Installed, Wifi, Custodia Protettiva di colore blu o rosa, e antiurto oggi è in offerta a soli 56,98 euro grazie allo sconto del 5%. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Tablet per bambini Sumtab: le caratteristiche

Eseguito con l’ultimo sistema Android, elimina la pubblicità non necessaria durante la navigazione web. Dotato di un potente processore per un funzionamento fluido delle applicazioni. È possibile espandere la memoria fino a 128 GB tramite una scheda micro SD aggiuntiva, per archiviare foto, musica e video. Per far godere i bambini di un vero spettacolo visivo e ridurre la sensazione di affaticamento degli occhi. Attraverso la modalità di controllo dei genitori è possibile impostare il tempo di utilizzo dello schermo, senza preoccuparsi che i vostri bambini lo utilizzino troppo a lungo.

Un tablet completo di funzioni, e i genitori possono scaricare numerosissime app educative più recenti da Google Play, come YouTube Kids, Khan Academy Kids, Duolingo, ABCmouse e altri contenuti educativi adatti all’età dei vostri bambini. Questi contenuti possono stimolare l’immaginazione, la creatività e la fiducia dei bambini. La custodia del tablet per bambini è realizzata con materiale in silicone morbido e antiurto, che ne aumenta la durata e la sicurezza. Ogni lato e bordo della custodia in silicone è progettato leggermente più alto dello schermo, in modo da proteggere meglio lo schermo del tablet e evitare graffi e danni. Inoltre, la custodia protettiva include un supporto regolabile per consentire ai bambini di studiare e guardare video in modo più comodo.

