Tank di nome e di fatto: la stampante HP Laser è una MACCHINA DA GUERRA, prendila a MOLTO MENO col BLACK FRIDAY

HP sforna da decenni dispositivi elettronici per la casa e per l’ufficio molto utili per il lavoro e il tempo libero, duraturi nel tempo e facili da usare. Il Black Friday in corso su Amazon, per fortuna, riguarda anche loro. Come questa stampante HP Laser Tank 1604w 381L0A Smart, che paghi solo 179,99 euro, grazie allo sconto del 22%! Fotocopia in bianco e nero fino a 5mila pagine. Puoi anche decidere di regalarla per Natale, grazie alla restituzione prorogata fino al 31 gennaio 2024!

HP Laser Tank 1604w 381L0A Smart: le caratteristiche

La stampante HP Laser Tank 1604w 381L0A Smart, come dicevamo, è un autentica forza della natura. Funge anche da scanner preciso, Serbatoio Toner integrato a Ricarica Rapida, quindi anche se dimenticherai di cambiare l’inchiostro non dovrai attendere molto per riutilizzarla. Stampa Fronte e Retro Manuale in bianco e nero, 22 ppm, Wi-Fi integrato per stampare anche dai device mobili, ma non manca di USB per collegarla al Pc. Il colore bianco la rende adatta a tutti i design domestici o lavorativi.

Fino a tre anni di toner incluso: in base ad una media di 135 pagine al mese stampate dai clienti con stampanti HP LaserJet Tank; la resa effettiva varia ovviamente notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Il vassoio contiene fino a 150 fogli.

Insomma, HP Laser Tank 1604w 381L0A Smart è ciò che serve per il tuo lavoro. Oggi paghi solo 179,99 euro, grazie allo sconto del 22%! Fotocopia in bianco e nero fino a 5mila pagine. Puoi anche decidere di regalarla per Natale, grazie alla restituzione prorogata fino al 31 gennaio 2024!

