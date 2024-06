Tap to Cash arriva su iOS18: Scambiare denaro non è mai stato così facile

L’idea è semplice. Immaginate Air Drop, ma con i soldi al posto delle foto. Dopo aver introdotto Tap to Pay, da poco arrivata in Italia, dedicata agli utenti business che hanno bisogno di un POS, con iOS18 è possibile quindi scambiare denaro tra utenti iPhone semplicemente avvicinando i proprio dispositivi.

Per utilizzare Tap to Cash, entrambi gli utenti devono avere un iPhone con iOS 18 e attivare Apple Pay. Una volta attivata la funzione, è sufficiente aprire l’app Wallet e toccare l’icona “Apple Cash”. Quindi, avvicinare i due iPhone e toccare lo schermo per confermare il pagamento. Il denaro verrà trasferito istantaneamente da un conto Apple Cash all’altro.

Tap to Cash utilizza la tecnologia NFC, ogni transazione è protetta da token crittografati e non scambia nessuna informazione personale al momento del pagamento. Facile e veloce, i campi di utilizzo sono davvero tanti. Basta pensare al dividere il conto di un ristorante, dare una mancia al barista o mettere la propria quota per un regalo di compleanno.

Insieme a Tap to Cash Apple ha annunciato anche che la app Wallet mostrerà più informazioni riguardo biglietti di eventi, mostrando indicazioni e posti a sedere, e che verranno inseriti nel Wallet anche carte punti e fedeltà. Se volete conoscere tutti gli altri annunci Apple del WWDC 2024, qui trovate tutto su iOS18. Se invece conoscere tutto di Apple Intelligence, la nuova intelligenza artificiale di Cupertino l’articolo giusto da leggere è questo.