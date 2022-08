Tastiera Bluetooth Logitech Keys-To-Go: 31% di sconto su Amazon

La tastiera Keys-to-Go di Logitech è una tastiera per gli utenti che desiderano un dispositivo premium compatibile con la maggior parte delle piattaforme. E’ progettata per dispositivi iOS, ma funziona con qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth. Acquistala su Amazon a soli 49,99€ invece di 71,99€.

La tastiera Logitech Keys-to-Go è sottile e compatta e il suo peso leggero la rende una tastiera Bluetooth portatile e pratica. La superficie della tastiera è ricoperta dal materiale FabricSkin di Logitech, che ha una texture in feltro piacevolmente liscia.

Sotto la scocca è presente una tastiera meccanica protetta da sporco e schizzi grazie alla cover stessa, che secondo Logitech può essere facilmente pulita. Il FabricSkin, infatti, permette di pulire la tastiera più facilmente, in quanto a differenza delle tastiere normali, non presenta fessure: quindi protegge da liquidi e briciole. Ciò non significa che sia impermeabile, anche perchè è presente una porta micro USB scoperta e l’interruttore di alimentazione in alto a destra, quindi è consigliabile evitare di utilizzarla vicino all’acqua. La parte posteriore del Keys-to-Go è realizzata in gomma opaca, che aiuta a evitare che la tastiera scivoli durante la digitazione o il trasporto.

La Keys-to-Go utilizza il cavo in dotazione tramite la suddetta porta micro USB per la ricarica. Logitech afferma che la batteria del Keys-to-Go dura circa tre mesi tra una ricarica e l’altra.

Come accennato in precedenza, è compatibile praticamente con qualsiasi dispositivo dotato di connessione Bluetooth, inclusi telefoni Android e PC Windows. Tuttavia, è progettata principalmente pensando a iOS, poiché la riga superiore dei tasti è specifica per iOS e include i pulsanti Home, cassetto app, ricerca, attivazione/disattivazione tastiera, fotocamera e controllo multimediale. Questi ultimi tasti funzionano sia su dispositivi Android e PC Windows.

La tastiera utilizza le familiari combinazioni di tasti per tagliare, copiare e incollare. C’è anche una scorciatoia per la selezione delle parole, abilitata premendo Fn e i pulsanti freccia destra/sinistra, che ti consente di selezionare intere parole a sinistra o a destra del cursore. È più facile e veloce che toccare lo schermo del tuo iPad per selezionare un testo specifico. Acquistala su Amazon con uno sconto del 31%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

