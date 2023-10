Tastiera da gioco con illuminazione RGB in OFFERTA! Colora il tuo gaming

Vuoi rendere il tuo gaming un’esplosione di luci e colori? Allora approfitta di questa offerta relativa alla tastiera con illuminazione RGB SteelSeries Apex 3 a 10 zone, che renderà il tuo gioco più coinvolgente, emozionante ed eccitante! Inoltre, dispone di un comodissimo poggiapolsi magnetico Premium, Layout QWERTY, 66,3 x 52,7 x 10,8 cm. Oggi la paghi solo 59,99 euro, grazie a questo straordinario sconto del 22%!

Tastiera con illuminazione RGB SteelSeries: le caratteristiche

Oltre a quanto già detto nell’incipit, ti diciamo anche questa tastiera è resistente all’acqua, grazie alla certificazione IP32. Quindi potrai bere tranquillamente la tua bottiglietta d’acqua, la tua Coca o la tua RedBull senza l’ansia che qualche schizzo possa rovinarla. Fatto che può accadere molto facilmente, nella concitazione del gioco. L’illuminazione RGB a 10 zone ti permetterà di avere splendide combinazioni di colori ed effetti reattivi. Molto comodo l’Interruttore di gioco silenzioso Whisper, per un uso quasi silenzioso per 20 milioni di pressioni a basso attrito. La tastiera è molto funzionale, grazie al rullo metallico cliccabile e tasti multimediali per regolare il volume. Oltre a tante impostazioni come modifica illuminazione, torna indietro, salta, metti in pausa e altro, al semplice tocco di un tasto.

Il Poggiapolsi magnetico di alta qualità fornisce supporto e comfort completo per il palmo. Puoi scegliere tra i brillanti effetti RGB arcobaleno ma anche personalizzare l’illuminazione. Gli switch a basso attrito sono ultra-silenziosi, straordinariamente resistenti e garantiscono prestazioni eccezionali, quindi lo userai per molti anni. Il fatto che sia silenziosa ti permette di giocarci anche la notte senza disturbare le altre persone presenti in casa. Tastiera molto comoda e confortevole anche per usi prolungati.

Dunque, la tastiera con illuminazione RGB SteelSeries Apex 3 a 10 zone è proprio quello che fa per te, ti farà divertire di più, ma anche stancare meno e dare meno fastidio alle altre persone presenti. Comoda poi la resistenza ai liquidi. Oggi la paghi solo 59,99 euro!

