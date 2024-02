Tastiera meccanica EPOMAKER TH66 Pro, efficace, RGB e scontatissima!

EPOMAKER TH66 Pro wireless è una tastiera meccanica compatta e versatile progettata per soddisfare le esigenze dei giocatori più appassionati e esigenti. I famosi PRO insomma. Con dimensioni ridotte e un design elegante, questa tastiera è perfetta per chi ha poco spazio sulla scrivania o per chi è sempre in viaggio e vuole giocare sempre al top. Lo sconto che Amazon propone oggi è davvero interessante, si tratta di un bel MENO 30% che taglia il prezzo di listino di praticamente 30 euro. Da 95,99 euro passa a 67,18 euro! Davvero niente male visto che EPOMAKER è azienda leader nel settore delle tastiere meccaniche dedicate al gaming!

Piccola e perfetta

La caratteristica principale di EPOMAKER TH66 Pro è la sua configurazione a 66 tasti, che offre una soluzione ridotta rispetto alle tastiere standard senza sacrificare alcune delle funzionalità essenziali. I tasti della tastiera sono dotati di interruttori meccanici Gateron hot-swappable, che consentono agli utenti di personalizzare la loro esperienza di digitazione sostituendo facilmente gli switch. Inoltre la tastiera utilizza gli ottimi keycaps Theory/Monet nell’esclusivo profilo MDA.I keycaps sono realizzati in PBT di alta qualità.

La tastiera è disponibile con diverse opzioni di switch per adattarsi alle preferenze individuali degli utenti. Gli switch Gateron possono essere scelti in base al feedback tattile e all’attuazione desiderati, che vanno da linear a clicky e tacticle. Questa flessibilità consente agli utenti di personalizzare la sensazione di digitazione in base alle proprie preferenze.

In termini di illuminazione, EPOMAKER TH66 Pro presenta una retroilluminazione RGB che può essere regolata tramite il software Companion. Questo software permette agli utenti di personalizzare l’illuminazione della tastiera, creando effetti luminosi unici e sincronizzando la tastiera con altri dispositivi compatibili per un’esperienza visiva coinvolgente.

Un altro punto di forza di EPOMAKER TH66 Pro è la sua connettività tripla, cablata e wireless/bluetooth grazie ad una batteria da 2200 mAh.

Inoltre EPOMAKER TH66 Pro è dotata di una comoda manopola in alluminio nella parte superiore destra. La funzione predefinita di premere è quella di disattivare l’audio, ma è anche possibile programmarlo su altre funzioni come play/pause, aprire la funzione di ricerca o anche alcuni tasti di scelta rapida come Ctrl+C o Ctrl+V.

Davvero una bella tastiera questa EPOMAKER TH66 Pro. Meccanica, piccola e compatta, ma ben costruita con materiali di pregio e ricca di funzioni. Lo sconto MENO 30% è davvero allettante!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.