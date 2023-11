Tastiera cover per iPad 10 a soli 59 euro: ne restano poche!

La settimana inizia alla grande su Amazon, con offerte imperdibili! Come questa, relativa alla tastiera per iPad 10 HOU, con Cover italiana, Scorciatoia per il sistema operativo iOS e Ultra sottile. Oggi la paghi solo 59,99 euro, grazie allo sconto del 14%! Puoi anche pensare di regalarla per Natale, dato che la restituzione è stata prorogata fino al 31 gennaio 2024.

Tastiera per iPad 10 HOU: le caratteristiche

La tastiera per iPad 10 HOU è stata progettata per il tuo iPad 10.9” (numero modello: A2696/A2777/A2757). Pesa solo mezzo chilo, ultra sottile, rende la custodia per tastiera iPad 10a facile da trasportare, perfetta per viaggi, affari e scuola, come se fosse estesa dal tuo iPad 10a generazione. Struttura a forbice “X” e tasti spaziosi da 15 mm * 15 mm, con rimbalzo elevato, reattività, nessun ritardo, nessun ritardo, scorciatoie di combinazione di righe di funzioni a 14 tasti. Ti consente di lavorare senza problemi.

Pelle di alta qualità rigorosamente selezionata, consistenza impressionante, resistente ai graffi, resistente allo sporco e durevole, non si strappa e non si sfalda. Il layout del magnete intelligente sul retro e sul fondo può assorbire e stabilizzare saldamente il tuo iPad di 10ma generazione, non si discosterà e non si sposterà durante la digitazione, la lettura, lo schizzo e la visualizzazione con l’iPad. Ricarica intelligente, più durevole e conveniente rispetto alla tradizionale ricarica di tipo C, batteria di grande capacità da 300 mAh, che consente di lavorare ininterrottamente per più di una settimana. La cover anteriore e posteriore può proteggere l’iPad da graffi e urti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.