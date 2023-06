TECLAST F15S il laptop perfetto per chi va all'università, col coupon costa meno

Il TECLAST F15S è un laptop portatile con uno schermo da 15.6 pollici che offre una combinazione di prestazioni e convenienza. Con una RAM da 6GB e una memoria interna da 128GB (espandibile fino a 1TB), questo notebook ti offre spazio sufficiente per archiviare i tuoi file e svolgere le tue attività quotidiane.

Alimentato dal processore Intel Celeron N4020 con una frequenza massima di 2.80GHz, il TECLAST F15S offre prestazioni affidabili per le tue esigenze di computing quotidiane. Il sistema operativo Windows 10 preinstallato offre un’interfaccia familiare e accesso a una vasta gamma di applicazioni. Un laptop perfetto per mille usi che oggi puoi accaparrarti a soli 209€ con il coupon da 90€ regalatoti da Amazon.

TECLAST F15S

Il laptop presenta uno schermo Full HD con una risoluzione di 1920×1080 pixel, che offre immagini nitide e dettagliate. La connettività Bluetooth e il supporto WiFi a 5GHz assicurano una connessione rapida e stabile alla rete, consentendoti di navigare su Internet senza problemi.

Il TECLAST F15S è dotato di diverse porte, tra cui una porta USB 3.0 ad alta velocità che consente di trasferire dati in modo rapido e semplice. La batteria da 38000mWh offre un’autonomia sufficiente per lavorare o intrattenersi senza dover essere sempre collegato alla presa di corrente.

In termini di design, il TECLAST F15S presenta un corpo sottile e leggero, che lo rende facile da trasportare e da utilizzare in movimento. La tastiera retroilluminata ti consente di lavorare comodamente anche in condizioni di scarsa illuminazione. Un laptop perfetto per mille usi che oggi puoi accaparrarti a soli 209€ con il coupon da 90€ regalatoti da Amazon.

