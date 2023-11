Con questa telecamera di Amazon dormirai sogni tranquilli: approfitta dell'OFFERTA!

Amazon, nel corso degli anni, si è specializzata in molti prodotti di elettronica e domotica. Ring Floodlight Cam Wired Pro è un esempio di ciò: parliamo infatti di un Video in HDR a 1080p, rilevazione di movimento 3D e alimentazione via cavo. Le dimensioni compatte la rendono anche discreta. Potrai controllare casa o il tuo negozio comodamente dal telefono mentre sei fuori tramite app e comandarla a voce tramite Alexa. Ora la paghi solo 169,99 euro, grazie allo sconto del 32%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Amazon Ring Floodlight Cam Wired Pro: le caratteristiche

Amazon Ring Floodlight Cam Wired Pro è una Videocamera di sicurezza HD a 1080p in HDR, con comunicazione bidirezionale per comunicare anche a distanza con chi ti bussa quando non ci sei o sei in casa ma lontano dalla porta. Grazie al video in HDR a 1080p, la migliore qualità audio e la cancellazione dell’eco della funzione di comunicazione bidirezionale con Audio+, puoi vedere e parlare con i tuoi visitatori più chiaramente. La rilevazione di movimento 3D e la vista dall’alto ti permettono di localizzare con precisione quando e in che punto è iniziato un evento di movimento con una mappa vista dall’alto.

Regola la luminosità dei proiettori per illuminare le aree che ne hanno più bisogno e attiva la sirena di sicurezza integrata per avvisare i vicini in caso di emergenza. Installa Ring Floodlight Cam Wired Pro all’esterno di casa tua collegandola a un sistema di cavi che non richiede l’intervento di un installatore. Per sentir suonare il campanello in casa, associalo a un Ring Chime; per usare i comandi vocali, invece, associalo a un dispositivo con integrazione Alexa compatibile. Le funzionalità di base, come le notifiche istantanee, Live View e la comunicazione bidirezionale, sono disponibili fin da subito e gratuitamente su tutti i dispositivi Ring compatibili. Per altri servizi dovrai abbonarti al piano Ring Protect la cui prova gratuita di 30 giorni è comunque inclusa nell’acquisto del dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.